Causa AFA: resuelven cómo sigue la investigación de los documentos aportados por EEUU

La investigación por las irregularidades en el manejo de los fondos internacionales de la AFA puede dar un giro determinante en los próximos días cuando se confirme en que juzgado recae ese tramo de la causa. El centro de la atención está puesto en los más de 3000 páginas de movimientos financieros que aportó la justicia de los EEUU sobre dineros pertenecientes a la AFA que habdrían tenido un destino irregular.

En concreto, el foco está ubicado en torno a los movimientos ligados a la empresa TourProdEnter , propiedad de Javier Faroni y su esposa Erica Gillette , obtenidos mediante procedimientos de información en la justicia estadounidense.

Si la Cámara Criminal y Correccional convalida la decisión de la jueza Paula Petazzi sobre la falta de competencia, la causa —junto con toda la documentación incorporada como prueba— podría quedar en manos del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora. Ese eventual traslado de fuero modificaría el escenario y tendría incidencia directa en la estrategia judicial, tanto para los denunciantes como para los acusados.

En los últimos días de enero, el juez Luis Armella dio nuevos pasos en una pesquisa por presuntas maniobras de lavado y desvío de fondos. En ese avance, puso el foco en cuatro sociedades radicadas en Florida: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, esas firmas habrían recibido al menos USD 42 millones, aunque no figurarían con personal registrado ni con actividad comercial declarada.

Según informó La Nación, en las próximas horas podrían impulsarse nuevas medidas de carácter patrimonial sobre los involucrados. En ese marco, fuentes judiciales indicaron que crece la expectativa por la definición del camarista Ignacio Rodríguez Varela, clave para determinar si el trámite del caso continúa en el fuero penal ordinario o pasa al ámbito federal.

Que la causa recaiga en el fuero federal o en la correccional depende de la decisión que tome el camarista Rodríguez Varela en cuanto si corresponde mantener el caso bajo jurisdicción ordinaria o enviar todo a Lomas de Zamora. La incertidumbre sobre el fuero que debe continuar con la pesquisa se debe a que el denunciante original, Guillermo Tofoni, apuntó contra la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino, a quienes denunció por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita. Tras acumular contratiempos en el ámbito federal, optó por llevar su planteo ante la Justicia penal y correccional.

Pero el giro llegó rápido: apenas un día después de presentada la denuncia, la fiscal Silvana Russi pidió que el expediente se enviara al fuero federal de Lomas de Zamora. En su presentación, sostuvo que, por el volumen y la complejidad de los hechos investigados, era necesario evitar la coexistencia de pesquisas en paralelo.

Tofoni apeló y la decisión ahora recayó en la Sala V, donde el camarista Rodríguez Varela debe resolver si corresponde mantener el caso bajo jurisdicción ordinaria o enviar todo a Lomas de Zamora. Esta resolución es clave, ya que determina el destino de todas las pruebas bancarias transferidas desde Estados Unidos sobre TourProdEnter.

La resolución sobre qué ocurrirá con las pruebas remitidas por la justicia de Estados Unidos y sobre el rumbo que seguirán los expedientes vinculados mantiene la expectativa, tanto entre los magistrados como entre los investigados. En las próximas semanas, la Cámara Federal de La Plata podría definir si el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora conserva la competencia o si corresponde realizar un nuevo sorteo para designar otro juez. Cualquiera de esas decisiones puede incidir de lleno en el ritmo de la pesquisa sobre la trama financiera que atraviesa el corazón del fútbol argentino.