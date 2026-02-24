Caso Nisman: la exfiscal Viviana Fein señaló que la escena del crimen estuvo cuidada y apuntó contra la acusación

La exfiscal de la Justicia ordinaria, Viviana Fein , fue indagada por el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano en el marco de la causa donde está acusada de haber cometido irregularidades en el departamento de Alberto Nisman tras su hallazgo sin vida.

Fein llegó a las 9:50 al edificio judicial del barrio de Retiro, donde la esperaba su abogado Lucio Simonetti. Ambos ingresaron puntuales al despacho del magistrado Ercolini, en el cuarto piso, y la indagatoria se extendió por poco más de tres horas. Allí se le leyó la extensa acusación formulada por el fiscal Taiano. Según supo MDZ de fuentes judiciales, la exfiscal contestó todas las preguntas tanto del juez como del representante del Ministerio Público y presentó un escrito .

En su descargo, sostuvo que la imputación en su contra "carece de la precisión necesaria que se exige respecto de toda imputación penal" y que en ningún momento el fiscal acusador logra explicar qué prueba concreta se habría perdido, destruido o contaminado durante el procedimiento de aquella noche. "Se trata de una hipótesis acusatoria conjetural que no tiene ningún sustento fáctico que la respalde", señaló.

La exfiscal rebatió los cinco cargos que pesan sobre ella. De la delimitación de la escena, Fein indicó que cuando arribó al departamento de la torre Le Parc de Puerto Madero, el procedimiento ya había sido iniciado por la Prefectura Naval , fuerza que tomó conocimiento del hecho en primer término, y que la decisión de circunscribir el área no era exclusivamente suya.

Sobre la demora de aproximadamente hora y media en llegar al lugar, señaló que ninguna norma obliga a un fiscal a concurrir personalmente a un procedimiento de ese tipo , y justificó el tiempo transcurrido por la distancia entre su domicilio en el barrio de Belgrano, el de su secretario en Olivos y el complejo de Puerto Madero. Subrayó: "Cabe preguntarse, porque el dictamen no lo explica, cuánto habría sido una demora razonable; lo cierto es que se trata de un cuestionamiento que solo puede tildarse de innecesario".

Respecto de la cantidad de personas que estuvieron en el departamento esa noche, Fein señaló que tanto Sara Garfunkel, madre de Nisman, como su amiga Marta Chagas ingresaron al lugar antes de que ella tuviera cualquier intervención, y que tampoco era su función controlar el acceso de funcionarios de rango superior al del prefecto a cargo. En cuanto a la supuesta "contaminación" de la escena, argumentó que, si realmente hubiera habido una contaminación masiva por la circulación de personas, deberían haber aparecido huellas dactilares de muchos de los presentes.

Sobre la vestimenta, aclaró que supervisar las condiciones técnicas del trabajo de la Policía Científica no era una función suya ni del Ministerio Público Fiscal, y agregó que el propio dictamen contradice su tesis al reconocer que las únicas huellas encontradas en la escena correspondían al jefe de Prefectura, Nicolás Aranda.

El "fracaso" de la causa principal y el pedido de sobreseimiento

Finalmente, Fein cuestionó el estado del expediente sobre la muerte de Nisman al recordar que hay cinco personas procesadas desde 2018 y que la causa nunca fue elevada a juicio oral. "Como en aquella causa no se puede arribar a una conclusión coherente acerca de lo sucedido, no puede dejar de suponerse que se pretenda buscar una respuesta a ese fracaso responsabilizando a quienes realizaron la investigación en un primer momento", sostuvo, y preguntó: "Si la actuación de aquella noche fue tan irregular y devastadora, ¿por qué ninguno de los jueces y fiscales que intervinieron durante años en la causa lo señaló en su momento?".

Por último, la exfiscal solicitó su sobreseimiento por considerar que se le imputan "una serie de sucesos que no tuvieron lugar" y pidió que sean citados a declarar como testigos su exsecretario Bernardo Chirichella, el secretario del juzgado Diego Donarini, los agentes de la unidad criminalística móvil de la Policía Federal y el funcionario Gastón Amran, quienes, a su criterio, podrían dar cuenta de cómo se desarrolló realmente el procedimiento y precisar, en términos técnicos, qué significa "contaminar" una escena del crimen.