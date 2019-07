Bolsonaro respalda a Macri y cuestiona a Alberto Fernández

"Yo no quiero que Argentina siga la línea de Venezuela. Por eso aliento la reelección de Macri, la verdad aliento apenas que Cristina Kirchner no vuelva al poder, sabiendo y teniendo conciencia que yo no voy a interferir políticamente en otro país", indicó el presidente de Brasil.