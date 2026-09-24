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¡Bienvenido Astor! Nació el hijo de la senadora Anabel Fernández Sagasti

La senadora nacional mendocina fue madre de su primer hijo, junto a su pareja el actor y periodista Cristian Cimminelli.

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Anabel Fernández Sagasti fue mamá de su primer hijo, Astor.

Anabel Fernández Sagasti fue mamá de su primer hijo, Astor.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

La senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, fue mamá. Este martes nació Astor, el hijo que tuvo junto a su pareja el actor y periodista Cristian Cimminelli.

Fernández Sagasti, de 42 años, dio a luz a su hijo Astor este martes 22 de septiembre en Mendoza.

Yo siempre quise ser mamá. Siempre, siempre, toda la vida. Y bueno, el momento fue ahora que llegó Cristian a mi vida”, había manifestado la legisladora mendocina durante una entrevista meses atrás con el periodista Federico Croce en MDZ.

Anabel Fernández Sagasti anunció que será madre por primera vez.

Anabel Fernández Sagasti anunció que será madre por primera vez.

Cristian Cimminelli es actor y periodista oriundo de Mar del Plata, aunque desde hace años reside en la Ciudad de Buenos Aires, donde ha desarrollado su carrera en el teatro y los medios de comunicación.

En los últimos años, consolidó su presencia en los micrófonos de El Destape Radio, el medio liderado por Roberto Navarro, y formó parte de proyectos junto al conductor Tomás Rebord.

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