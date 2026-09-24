¡Bienvenido Astor! Nació el hijo de la senadora Anabel Fernández Sagasti

La senadora nacional mendocina fue madre de su primer hijo, junto a su pareja el actor y periodista Cristian Cimminelli.

La senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, fue mamá. Este martes nació Astor, el hijo que tuvo junto a su pareja el actor y periodista Cristian Cimminelli.

Fernández Sagasti, de 42 años, dio a luz a su hijo Astor este martes 22 de septiembre en Mendoza.

“Yo siempre quise ser mamá. Siempre, siempre, toda la vida. Y bueno, el momento fue ahora que llegó Cristian a mi vida”, había manifestado la legisladora mendocina durante una entrevista meses atrás con el periodista Federico Croce en MDZ.

Anabel Fernández Sagasti anunció que será madre por primera vez. @cristiancim Cristian Cimminelli es actor y periodista oriundo de Mar del Plata, aunque desde hace años reside en la Ciudad de Buenos Aires, donde ha desarrollado su carrera en el teatro y los medios de comunicación.