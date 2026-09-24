Javier Milei se reunirá con Benjamín Netanyahu en medio de la tensión con la petrolera Nativas y disertará en el Club Económico

En el cierre de su gira por los Estados Unidos, el presidente argentino mantendrá una cumbre clave con el primer ministro israelí.

En el tramo final de su gira por la ciudad de Nueva York, el presidente Javier Milei mantendrá una reunión bilateral estratégica con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El encuentro se desarrollará en el marco de la agenda diplomática desplegada tras las sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y servirá para ratificar los vínculos geopolíticos entre ambas gestiones.

Posteriormente, el jefe de Estado argentino participará de un almuerzo en el Club Económico de Nueva York (The Economic Club of New York), donde expondrá ante inversores, analistas y referentes del ámbito financiero sobre la postura soberana del país respecto de las Islas Malvinas, las bases del programa económico nacional y su visión sobre el impacto de la inteligencia artificial.

La bilateral entre Milei y Netanyahu adquiere relevancia geopolítica dado que el líder israelí no mantuvo un encuentro formal con Donald Trump durante la corriente semana multilateral en Manhattan. Mientras el primer ministro afronta un escenario político interno complejo de cara a las elecciones en su país, la diplomacia argentina decidió extender su estadía para concretar la reunión privada.

El trasfondo de la crisis en Medio Oriente y la tensión por la petrolera Navitas Durante el encuentro bilateral, ambos mandatarios repasarán la escalada de violencia y la compleja crisis geopolítica que atraviesa Medio Oriente. Sin embargo, la cumbre se desarrolla bajo la sombra de una latente tensión diplomática vinculada a las actividades de exploración y explotación petrolera no autorizadas en el Atlántico Sur, las cuales involucran de manera directa a una importante compañía de origen israelí.

El foco del conflicto radica en la actuación de Navitas Petroleum, una firma de capitales israelíes que opera ilegalmente el proyecto Sea Lion en la cuenca norte de las Islas Malvinas, manteniendo el 65% del control en sociedad con la británica Rockhopper Exploration. Esta situación contraviene la legislación argentina sobre recursos hidrocarburíferos y añade un componente de alta sensibilidad política a la agenda bilateral.