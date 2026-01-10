Aumento de suicidios en la policía bonaerense: legisladores de LLA piden explicaciones a Kicillof

El bloque de diputados bonaerenses de La Libertad Avanza (L.L.A) piden al gobierno de Kicillof que de respuestas sobre la contención psicológica que da el ministerio de Seguridad a la policía bonaerense ante él alarmante aumento de suicidios entre los miembros de la fuerza de seguridad provincial. Asimismo, cuestionan la falta de transparencia en la publicación de datos.

La iniciativa impulsada por el legislador libertario, ex comisario de la policía bonaerense , Maximiliano Bondarenko apunta a que el ministro de seguridad provincial Javier Alonso , de datos concretos en la Cámara Baja provincial sobre la serie de suicidios que afecta a efectivos de la fuerza de seguridad provincial.

En la presentación, el ex comisario Maximiliano Bondarenko , advierte que los suicidios en la fuerza alcanzaron niveles “récord”; siendo los efectivos policiales jóvenes los más afectados. Por lo que exige se informe sobre el tipo de asistencia psicológica “real” que da el ministerio a los efectivos de la policía bonaerense tras enfrentamientos armados o la pérdida de compañeros en acto de servicio.

La iniciativa, avalada por el bloque de diputados provinciales libertarios, solicita además que el titular de la cartera de seguridad bonaerense presente un desglose pormenorizado de los suicidios policiales registrados desde 2019 hasta la fecha.

Foto: Bloque prensa del Bloque de Diputados de la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza

Por lo que cuestionan la falta de transparencia en la publicación de datos, “Sin estadísticas oficiales, sin transparencia y sin decisiones firmes, no hay prevención posible”, destaco el diputado de L.L.A .

La salud mental del personal policial es una deuda pendiente de la administración Kicillof

Maximiliano Bondarenko sostiene que la salud mental de los efectivos de la policía bonaerense, la fuerza más grande del país, es una “deuda pendiente” que se cobra vidas en silencio debido a la precariedad de los programas de detección temprana y acompañamiento familiar implementados por el ejecutivo provincial.

El legislador libertario, en su presentación hace hincapié en que “no solo se trata de números, sino de revisar integralmente el funcionamiento de la policía bonaerense y las herramientas de apoyo disponibles para quienes portan armas y enfrentan situaciones de alta violencia cotidiana. Un reclamo que se suma a las críticas por los bajos salarios y las condiciones laborales que afectan al personal policial de la provincia.

Los puntos claves del pedido de informes sobre los suicidios en la policía bonaerense

La Libertad Avanza exige al Ministerio de seguridad bonaerense que informe la cantidad total de suicidios registrados desde 2019 hasta la fecha; discriminados por año, género, rango etario, jerarquía, destino y dependencia. Además, piden que en cada uno de los casos se detalle las circunstancias del hecho, incluyendo si ocurrieron en servicio o fuera de él, y si fue con el arma reglamentaria.

Asimismo, solicitan información sobre los programas, planes, protocolos y dispositivos vigentes vinculados a la prevención, detección temprana y atención de la salud mental del personal policial. En concreto, quieren conocer detalles específicos sobre la estructura de esos programas; como su denominación, año de creación, áreas responsables, presupuesto asignado, alcance geográfico y los mecanismos utilizados para evaluar a los efectivos de la policía bonaerense.

En ese marco, solicitan a la cartera conducida por Javier Alonso, que comunique la cantidad de profesionales de la salud mental que trabajan actualmente con la policía bonaerense, como están distribuidos territorialmente, cual es la dependencia institucional a la que pertenecen y funciones que cumplen.

En cuanto a la formación profesional, en la solicitud de informes se incluye los requerimientos sobre capacitaciones obligatorias, convenios con universidades y organismos especializados; controles sobre el uso y portación de armas en situaciones de crisis y estadísticas de intervenciones realizadas por áreas de asistencia psicológica.

En la iniciativa, presentada por los legisladores de la L.L.A en la Cámara Baja bonaerense, también piden información sobre los recursos presupuestarios asignados por el ministerio de Seguridad provincial. Específicamente los fondos destinados a programas de salud mental policial implementados desde el 2019 a la fecha en los últimos años, incluyendo partidas ejecutadas y previstas, así como acuerdos de cooperación con instituciones académicas, científicas o entidades estatales y privadas.

Flyer del Ministeriio de Seguridad bonaerense sobre prevención de suicidios al personal policial

En los considerandos de la solicitud de informes, destacan que detrás de cada estadística hay una historia personal y familiar, y que el gobierno de Axel Kicillof no puede seguir ignorando una problemática que afecta de manera directa a quienes integran la policía bonaerense.