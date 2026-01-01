Astronómica: la multa por hacer fuego en lugares prohibidos llega hasta los $70 millones

El Gobierno Provincial insiste en establecer fuertes multas económicas para determinadas infracciones en Mendoza. Una de ellas es la de conducir bajo los efectos del alcohol, con infracciones que llegan hasta los $5,5 millones . No obstante, una multa considerablemente alta es la de infringir la ley cuando se enciende fuego en lugares prohibidos, que podría tener como consecuencia el inicio de un incendio en momentos críticos para la provincia.

Según datos oficiales, en todo el 2025 la multa más alta por ocasionar fuego fue de $58.8 millones, pero desde el comienzo del 2026, este número se incrementó a $70 millones, lo que representa el 19% de aumento. Esto es así ya que este tipo de infracciones evolucionan en su monto a través de la actualización de la Unidad Fiscal (UF), que subió este 1 de enero de $420 a $500.

La ley es la 6.099 de prevención y lucha contra incendios en zonas rurales, que prohíbe el uso de fuego en zonas urbanas y rurales y establece multas y sanciones para quienes incumplan.

Además, la ley 9277 modificó el artículo 17 de esta normativa y lo endureció, al especificar que las sanciones podrán ser:

El coordinador del Plan Provincial Manejo del Fuego, Diego Martí, señaló a MDZ Radio que está prohibido quemar pastizales, basura acumulada, fincas abandonadas, lotes, suelos para cultivos, banquinas, acequias o canales, así como tampoco se pueden realizar fogatas al aire libre -por ejemplo para hacer un asado- en zonas que no estén habilitadas y cuenten con toda la infraestructura necesaria, como campings o clubes.

El coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Diego Martí.

Martí mencionó que Mendoza está transitando "entre índices altos y extremos" de posibilidades que puedan ocurrir incendios, sobre todo por las altas temperaturas y la baja cantidad de lluvias.

"Este índice evalúa la posibilidad de que se produzca un incendio y el comportamiento que va a tener por causas naturales. Y a esto le agregamos el condimento del factor humano, ya sea por negligencia o intencionalidad o lo que fuere, por lo que vemos que se incrementan las posibilidades. Por eso estamos tratando de concientizar a la gente", planteó.

Agregó que en Mendoza "en la mayoría de las estaciones estamos con índices muy altos o extremos, sobre todo lo que son las zonas de Piedemonte y todo lo que es zona Este y Sur de la provincia de Mendoza. No hay zonas con menor riesgo de incendio que otras, porque las variaciones que hay en respecto a los son ínfimas a lo que implicaría el comportamiento del fuego en caso de producirse".

El asado en Cacheuta que terminó en un incendio

Uno de los ejemplos concretos que dio Martí tuvo que ver con un asado que se realizó en la zona de Cacheuta que terminó en un incendio y que, si no hubiese sido por el accionar de Bomberos de Luján y el Plan Provincial de Manejo del Fuego, podría haber tenido consecuencias mayores.

"Hace un par de días atrás tuvimos un incendio en la zona de Cacheuta, donde el accionar rápido de Bomberos de Luján y en coordinación con nosotros permitió de que se atacara el fuego a tiempo", narró Martí.

Detalló que "empezó con un vecino que estaba haciendo un asado, se le cayeron unas brasas detrás del chulengo y no se dio cuenta. El fuego se extendió a un lote de al lado de la casa de él y tomó una zona de montaña algunos metros más". "Prácticamente, le podría haber quemado la casa si no no se hubiera actuado de manera rápita", marcó.

Prevención de incendios y guardias del Plan Provincial de Manejo del Fuego

Para este 1 de enero, desde el Plan Provincial de Manejo del Fuego se realizarán "guardias permanentes" durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Se llevarán adelante patrullajes preventivos en zonas críticas como el piedemonte y controles coordinados con el Ministerio de Seguridad en la zona de Blanco Encalada, para recordar a mendocinos y turistas que está prohibido hacer fogatas o asados al aire libre fuera de los espacios habilitados, como campings autorizados.

“El riesgo de incendios es extremo en esta época del año. Un fuego mal apagado o realizado en lugares prohibidos puede generar un incendio de gran magnitud, con consecuencias ambientales, económicas y humanas muy graves. Cabe destacar que, según la Ley 6099, todo ciudadano está obligado a dar aviso ante el conocimiento de la existencia de un incendio”, advirtió.

Desde el organismo se solicita a la población ser parte activa de la prevención, respetando estrictamente las normas, denunciando acciones prohibidas y evitando conductas de riesgo.

Se recuerda especialmente:

No encender fuego en lugares no autorizados. Está prohibido quemar pastizales, basura, lotes, fincas abandonadas, banquinas, acequias, canales, campos incultos y remanentes de siembra.

en lugares no autorizados. Está prohibido quemar pastizales, basura, lotes, fincas abandonadas, banquinas, acequias, canales, campos incultos y remanentes de siembra. No utilizar pirotecnia ni globos aerostáticos (pirotécnicos)

No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos en zonas rurales o de campo.

No tirar basura, envases de vidrio ni materiales inflamables en rutas y caminos.

En los sitios donde sí está habilitado hacer fuego, como campings o quinchos, verificar que las fogatas queden completamente apagadas con agua antes de retirarse.

antes de retirarse. Almacenar productos inflamables en lugares ventilados, rotulados y alejados de fuentes de calor.

Evitar la acumulación de residuos en áreas de trabajo.

Ante personas encendiendo fuego en lugares no habilitados, dar aviso inmediato al 911.

De cara a toda la temporada estival, el Plan Provincial de Manejo del Fuego reforzó la base operativa Monte Comán, San Rafael. Allí se dispone de un helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego con capacidad operativa para el traslado de personal y combate de incendios (helibalde), como también un camión de la Provincia, equipado este último con tanques colapsables.

Estos tanques están fabricados con materiales resistentes y permiten despliegue rápido y trabajo coordinado con medios aéreos. El reservorio en cuestión tiene capacidad para almacenar desde 27.000 litros de agua hasta 120.000 litros en su reservorio auxiliar, recurso clave para la atención de incendios de gran magnitud que puede ser desplegado en proximidad de los incendios, permitiendo disminuir la cadencia de disparos de la aeronave.

Para la zona del Gran Mendoza se cuenta con un avión hidrante del tipo Airtractor AT802 con capacidad de transporte de 3.000 litros de agente extintor.