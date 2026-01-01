En enero habrá menos micros en Mendoza: bajan hasta 18% las frecuencias

A partir del 1 de enero de 2026 aumentará el boleto de micros de Mendoza de $1.200 a $1.400, pero también el servicio de transporte público tendrá una reducción de frecuencias de micros que oscilará entre 15% y el 18%, una medida que se aplicará durante el receso estival debido a la caída de la demanda vinculada al período de vacaciones.

Así lo confirmó a MDZ Radio el subsecretario de Transporte, Luis Borrego, quien explicó que durante el verano “la disminución en demanda es aproximadamente un 30% menos” sobre todo en lo que respecta el cierre de los colegios de toda Mendoza . No obstante, aclaró que el recorte en la oferta del servicio será menor y dependerá de cada recorrido. Por ejemplo, en los recorridos troncales "casi no habrá cambios".

“En la temporada de verano, que es desde el 1 de enero hasta aproximadamente el 10 o 12 de febrero, según el inicio del ciclo lectivo 2026, las frecuencias se disminuyen por una cuestión obvia que es una menor demanda, ya que todo el sector educativo deja de utilizar el sistema de transporte”, detalló Borrego.

En ese sentido, precisó que “la modificación que se hace en la frecuencia es mucho menor, está rondando entre el 15% y el 18%, y dependiendo en qué recorrido”.

El funcionario explicó que los cambios no impactan de manera uniforme en todo el sistema. “Hay recorridos que casi no tienen modificaciones, que son recorridos troncales o interdepartamentales, y algunos otros que sí están más vinculados al sector educativo, que tienen disminuciones entre el 15 y el 18%”, señaló.

Además, remarcó que el esquema habitual se restablecerá a mediados de febrero, con el regreso progresivo de docentes, directivos y, posteriormente, de los alumnos al inicio del ciclo lectivo.

Aumenta el boleto de colectivo

El valor del boleto de colectivo volverá a subir este 1 de enero y la tarifa plana en la zona urbana será de $1.400. El último aumento del pasaje autorizado por la Subsecretaría de Transporte fue en noviembre cuando el valor quedó en $1.200.

El aumento del boleto de colectivo en Mendoza subirá por encima de la inflación. A partir del 1 de enero el pasaje costará $1.400 y un año antes la tarifa plana costaba $850, es decir que el incremento fue del 64%, muy por encima de la inflación de 2025.

Aumento en el boleto de media y larga distancia

En noviembre, la Subsecretaría de Transporte emitió la Resolución Nº 1693, mediante la cual aprobó los cuadros tarifarios para las empresas que brindan los servicios de transporte de media y larga distancia en Mendoza.

Se trata de las empresas Prestaciones SA-Grupo 300, Autotransportes Andesmar SA -Grupo400, Autotransportes Iselin SA-Grupo 510, Antonio Buttini e Hijos SRL-Grupos 540 y 570, Autotransportes Andesmar SA-Grupo 549, CATA Internacional Ltda-Grupo 580 y 650, La Unión SRL-Grupo 610, DiceTours SRL-Grupo 700, Nueva Generación SA-Grupo 750, Transportes Gral. Bartolomé Mitre SRL-Grupo 850.

Este es el aumento en los valores de los siguientes trayectos:

Mendoza a Lavalle pasó de $3.400 a $3.900

Mendoza a Potrerillos pasó de $5.400 a $6.300

Mendoza a San Rafael pasó de $18.600 a $21.700

Más de $650 millones diarios para sostener el sistema

En paralelo a estos ajustes estacionales, el Gobierno provincial continúa destinando cifras millonarias para sostener el transporte público. Actualmente, la Provincia invierte más de $650 millones por día para mantener el sistema con un boleto que hasta fin de año es de $1.200 y que, a partir del 1 de enero, pasará a costar $1.400.

Borrego indicó que Mendoza destina alrededor de $20.000 millones mensuales en subsidios al transporte público. De acuerdo con los números surgidos de la audiencia pública por el costo por kilómetro recorrido, el desembolso diario asciende a unos $666,7 millones.

Desde el Poder Ejecutivo remarcan que el transporte público es una “política de Estado” y que, en términos presupuestarios, se trata del segundo rubro que más recursos demanda, solo por detrás del pago de salarios de la Administración Pública.

Según la información oficial, el Estado provincial cubre cerca del 70% del costo real del boleto que pagan los usuarios, en un sistema que registra cerca de 800.000 transacciones diarias en los meses de mayor demanda. Borrego señaló además que “solamente 4 de cada 10 usuarios pagan el 100% del valor del boleto”, mientras que el 60% restante accede a algún tipo de abono o gratuidad.

De la audiencia pública también surgió que la tarifa técnica —es decir, sin subsidios ni gratuidades— se ubica en torno a los $1.980. En tanto, si se mantuvieran las gratuidades y abonos pero sin subsidios estatales, el valor del boleto ascendería a $4.495.