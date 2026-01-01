Feria judicial de enero: qué ministros de la Suprema Corte estarán de turno y cuándo

El Poder Judicial de Mendoza comenzó a funcionar de manera limitada en el inicio de este 2026, debido a la feria judicial que se mantendrá durante todo el mes de enero. La Suprema Corte de Justicia definió, en base a la feria, cómo será su funcionamiento y estableció qué ministros estarán a cargo del máximo tribunal en cada tramo del receso.

A través de la acordada 32.448 , se determinó que la atención de los asuntos de la Suprema Corte durante la feria se realizará a través de la Presidencia , con un esquema de turnos.

Durante la feria judicial , la presidencia de la Suprema Corte será ejercida por dos ministros:

La acordada también detalla qué ministros atenderán asuntos desde sus despachos durante la feria:

Además, la Suprema Corte designó responsables para la coordinación de los distintos fueros durante el receso judicial:

Fuero Laboral : Mauricio Follari , del 26 al 30 de enero .

: , del . Fuero Contravencional : Lucas Guevara , del 26 al 30 de enero .

: , del . Fueros Civil, Paz, Tributario y Concursal : Analía Pavón , del 5 al 16 de enero . Gabriel Farjo , del 19 al 23 de enero .

: Fuero de Familia : Analía Maza , del 2 al 16 de enero . Yamila Ochoa Quiroga , del 19 al 30 de enero .

Fuero Penal : Mauricio Vicario , del 26 al 30 de enero .

: , del . Fuero Penal Juvenil: quedará a cargo de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia durante toda la feria.

Tal como ocurre cada año, durante la feria judicial se suspenden los plazos procesales ordinarios, pero el Poder Judicial debe mantener operativos los canales necesarios para atender causas urgentes, especialmente en materia penal, familia y derechos fundamentales.

La acordada deja en claro que, aun durante el receso, la Suprema Corte asegura la "presencia institucional de sus ministros y la coordinación de los fueros clave para garantizar el acceso a la justicia".

Toda la organización de fueros y organismos del Poder Judicial durante la feria