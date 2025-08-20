Así serán las boletas para las elecciones legislativas de la provincia de Bueno Aires: colores y fotos

A diferencia de años anteriores, en el cuarto oscuro no estarán las "listas sábanas"; en su lugar habrá boletas de hasta dos cuerpos: una para la categoría de diputado o senador provincial, dependiendo de la Sección Electoral y otra para cargos municipales. Mientras que las vecinalistas tendrán un único cuerpo con sus candidatos a concejales y consejeros escolares.

Las boletas electorales que fueron oficializadas por la Junta Electoral bonaerense estarán disponibles para los electores en los próximos días en los locales partidarios de las diferentes fuerzas políticas.

Los espacios políticos optaron por incluir las fotos de uno o dos de sus principales candidatos en las boletas electorales, según el grado de conocimiento facilitando así el reconocimiento a los votantes.

Una estrategia que genero polémica en una de las listas seccionales de Fuerza Patria, ya que una de las candidatas quería que su foto también este en la papeleta electoral. Concretamente la intendenta camporista de Quilmes, Mayra Mendoza , quien ocupa el tercer lugar en la lista de la Tercera Sección, había solicitado que su imagen sea incluida con la de Verónica Magario, la vicegobernadora encabeza la lista como candidata testimonial , y la del también camporista Facundo Tignanelli

La intendenta quilmenia realizo el primer pedido, sin éxito, a la Junta Electoral bonaerense y posteriormente presento en la justicia una medida cautelar, que desistió de continuar argumentando, que “Faltando apenas 21 días para la elección del 7 de septiembre, anuncio que desistimos de nuestro legítimo pedido de que figure la foto que representa a Quilmes en la boleta de la tercera sección electoral”, manifestó Mayra Mendoza

boleta 3

Los diferentes frentes electorales tomaron decisiones variadas en cuanto al uso de imágenes de sus candidatos. Fuerza Patria opto por mostrar las fotos de sus dos primeros candidatos en las 8 Secciones Electorales, mientras que La Libertad Avanza incluyo la imagen de su primer candidato en la boletas. Y los frentes Somos Buenos Aires y Hechos comparten el color rosa en sus boletas y las fotos de los dos primeros candidatos a legisladores y concejales.

Boleta 1

¿Qué se vota en septiembre en la provincia de Buenos Aires ?

Los bonaerenses el 7 de septiembre, elegirán:

23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes.

46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.

Concejales y consejeros escolares en los 135 municipios.

Cambios en el padrón electoral bonaerense

Cabe destacar que la Justicia Electoral modifico con inteligencia artificial el padrón electoral de la provincia de Buenos Aires para que la ciudadanía tenga más cerca de sus domicilios los centros de votación; motivo por el cual muchos electores deberán sufragar en un lugar distinto. Esto genero una protesta del Ejecutivo bonaerense, argumentando que la medida provocara el desplazamiento de cientos de miles de electores, que deberán trasladarse a escuelas, muchas veces más alejadas de sus domicilios.

Ante las críticas generadas, especialmente por parte del gobernador Axel Kicillof y de la vicegobernadora y candidata por la Tercera Sección Electoral, Verónica Magario, quien dijo que esto era "nefasto" manifestando su preocupación de que los vecinos no encuentren su lugar de votación y tras el pedido del intendente de La Matanza Fernando Espinoza a la Cámara Nacional Electoral para que no modifiquen los lugares de votación de los matanceros.

Por lo que la Cámara Nacional Electoral resolvió dejar sin efecto estas modificaciones solo en el partido la Matanza, ordenando al Juez Federal con Competencia electoral en la provincia de Buenos Aires Alejo Ramos Padilla, que dé marcha atrás con la medida.

Los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires habilitados a votar pueden consultar cual es el centro de votación asignado en el padrón electoral definitivo en el sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense.