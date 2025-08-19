El inesperado spot de Ricardo Alfonsín haciendo dedo para "frenar a Javier Milei" en el Congreso

Tras confirmar su candidatura a diputado nacional por Proyecto Sur, Ricardo Alfonsín inició la campaña electoral con un descontracturado video para “frenar” a Javier Milei en el recinto.

El spot del referente del radicalismo comenzó con dos jóvenes en un auto: “POV te encontrás a Ricardo Alfonsín en la ruta”, decía, utilizando un típico formato de TikTok. De fondo se veía al exembajador argentino en España haciendo dedo. “¿Es Ricardo Alfonsín? Ricardo, ¿a dónde vas?”, le preguntaron los jóvenes, a lo que respondió: “Al Congreso , a frenarlo a Milei, ¿me llevan?”.

Luego de lanzar su postulación, Alfonsín encendió las alertas por las políticas del Gobierno nacional y llamó a la unidad de los partidos republicanos para modificar la ley que reglamenta el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia.

En diálogo con Splendid AM 990, planteó: “Estamos muy preocupados por lo que está pasando con la democracia y con la República en este país” y presentó a su espacio como “un partido con una fuerte convicción republicana y democrática, no de palabra”.

En ese marco, recordó que Proyecto Sur, fundado por Pino Solanas, era el partido por el que se postulaba: “Somos un partido de centro-izquierda que procura trabajar para crear sociedades con justicia social. No es para nosotros una aberración la justicia social, diría que es un mandato ético”.

Alfonsín pidió la unidad de todos los partidos “auténticamente democráticos y republicanos” para aplicar cambios en la ley que reglamenta el uso de los DNU. “Nadie se podía hacer el distraído con esto. Esta era la herramienta de la que se ha valido Milei para ejercer de manera autoritaria la presidencia”, sentenció.

De cara a las elecciones de octubre, el exdiplomático vaticinó un buen resultado y reafirmó las intenciones con las que pretendía ocupar una banca en el Congreso: “Vamos a hacer una buena elección y a contribuir a enviar al Parlamento gente que pueda ponerle un freno a su pretensión de avanzar con este proyecto reaccionario, conservador, oligárquico y con su deriva autocrática”, concluyó.