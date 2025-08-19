Javier Milei retoma su acto en Junín tras la suspensión por cuestiones climáticas: cuándo será

Tras la suspensión por el clima, Milei encabezará el acto en Junín con Espert, Santilli y candidatos para las elecciones bonaerenses y nacionales.

Tras la suspensión por cuestiones climáticas, Javier Milei retomará el acto en Junín en el marco del desarrollo de la campaña electoral para los comicios del 7 de septiembre (provincia de Buenos Aires) y del 26 de octubre (nacionales).

En un principio, La Libertad Avanza mantendrá la estructura del acto, pero se realizará el próximo lunes. Allí, Javier Milei presentará a los 20 candidatos a diputados nacionales de Buenos Aires, que fueron confirmados este domingo.

Dónde será el acto de Javier Milei en Junín y quiénes lo acompañarán El evento tendrá lugar en el Teatro San Carlos, y contará con la participación del diputado nacional José Luis Espert, la exactriz Karen Reichardt, el legislador PRO Diego Santilli, la exfuncionaria Gladys Humenuk y el armador de Karina Milei en PBA, Sebastián Pareja, entre otros.

Asimismo, la convocatoria estará conformada por otros dirigentes provinciales que intentarán obtener una banca en la Legislatura y el Senado de PBA. El acto podría contar con la participación de otros miembros del gabinete.