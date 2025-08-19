Javier Milei retoma su acto en Junín tras la suspensión por cuestiones climáticas: cuándo será
Tras la suspensión por el clima, Milei encabezará el acto en Junín con Espert, Santilli y candidatos para las elecciones bonaerenses y nacionales.
Tras la suspensión por cuestiones climáticas, Javier Milei retomará el acto en Junín en el marco del desarrollo de la campaña electoral para los comicios del 7 de septiembre (provincia de Buenos Aires) y del 26 de octubre (nacionales).
En un principio, La Libertad Avanza mantendrá la estructura del acto, pero se realizará el próximo lunes. Allí, Javier Milei presentará a los 20 candidatos a diputados nacionales de Buenos Aires, que fueron confirmados este domingo.
Te Podría Interesar
Dónde será el acto de Javier Milei en Junín y quiénes lo acompañarán
El evento tendrá lugar en el Teatro San Carlos, y contará con la participación del diputado nacional José Luis Espert, la exactriz Karen Reichardt, el legislador PRO Diego Santilli, la exfuncionaria Gladys Humenuk y el armador de Karina Milei en PBA, Sebastián Pareja, entre otros.
Asimismo, la convocatoria estará conformada por otros dirigentes provinciales que intentarán obtener una banca en la Legislatura y el Senado de PBA. El acto podría contar con la participación de otros miembros del gabinete.
Con este evento, La Libertad Avanza busca unificar la campaña de la provincia de Buenos Aires con la contienda nacional, con el fin de mantener la polarización contra el kirchnerismo.