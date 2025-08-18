Javier Milei suspendió su viaje a Junín por razones climáticas y se pausó la campaña

Javier Milei canceló su visita a Junín, que daba inicio a la campaña bonaerense. La Oficina del Presidente informó que la decisión se tomó por una ciclogénesis en la región.

El presidente Javier Milei canceló a último momento su viaje previsto para este martes a Junín, que iba a marcar el inicio de la campaña bonaerense con la mirada puesta en las elecciones del 7 de septiembre.

Según informó la Oficina del Presidente (OPRA), la suspensión respondió a cuestiones climáticas. En la zona estaba pronosticada una ciclogénesis que podía generar fuertes lluvias y ráfagas de viento que superarían los 55 kilómetros por hora.

La presencia de Milei en Junín formaba parte de una gira bonaerense que comenzó el jueves pasado en La Plata, aunque esta vez sería ya con los candidatos nacionales confirmados. Además, estaba confirmada la presencia del mandatario en San Nicolás.