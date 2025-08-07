La Justicia electoral dio marcha atrás con los cambios en las mesas de votación en La Matanza

Luego de que la Provincia anunciara cambios en el padrón electoral, la Cámara Nacional Electoral resolvió dejar sin efecto estas modificaciones en La Matanza.

Marcha atrás con los cambios en las mesas de votación en La Matanza.

Quien tomó la decisión fue el tribunal integrado por Daniel Bejas (presidente), Alberto R. Dalla Vía (vicepresidente) y Santiago H. Corcuera. Los magistrados determinaron que el juez federal Alejo Ramos Padilla deberá dar marcha atrás con las nuevas reasignaciones de lugares de votación que afectaban a la mayoría de los matanceros.

La resolución de la Cámara Nacional Electoral La decisión de la Cámara Nacional Electoral En línea con esto, la Justicia electoral ordenó que se suspenda la publicación de los centros de votación que considera indebidamente asignados, y pidió que se garantice la correcta comunicación de los locales donde los vecinos de La Matanza deberán votar, que serían los puntos donde que usualmente fueron llamados.

La tensión por el cambio en el padrón electoral La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires había confirmado días atrás que más de 14 millones de bonaerenses sufragarán en un establecimiento distinto al habitual. El ministro de Gobierno de Axel Kicillof, Carlos Bianco, había explicado que el objetivo de esta modificación era para que la gente vote más cerca de su casa.