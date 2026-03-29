Arrancó la carrera por la sucesión: las armas y retos del preferido de Cornejo

Las piezas del ajedrez electoral 2027 ya empezaron a moverse. La disputa por la sucesión de Alfredo Cornejo ya arrancó y en esa carrera por ser el próximo gobernador ya son varios los anotados. En el oficialismo ya asoman las figuras que apuestan a posicionarse como los favoritos para sentarse en el Sillón de San Martín.

En las filas del radicalismo hay varios dirigentes que aspiran a llegar a la Casa de Gobierno pero solo algunos se pueden ubicar en el lote de los que tienen chances reales. El intendente de Capital, Ulpiano Suarez, ha blanqueado desde hace tiempo sus aspiraciones de ser el sucesor de Cornejo y viene trabajando hace años con ese objetivo.

Pero en esa disputa interna aparecen también integrantes del gabinete provincial. En el último tiempo se ha puesto el foco en dos jóvenes ministros como potenciales aspirantes. Se trata del ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y del ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero. El primero de ellos ha sido uno de los principales voceros de la gestión cornejista y ha levantado el perfil en temas importantes. Por su parte, el responsable del área sanitaria cuenta con un perfil público más bajo pero viene acumulando elogios internos de parte del gobernador respecto a su gestión al frente un ministerio crítico.

Sin embargo, hay un dirigente en el gabinete que es el que mayor afinidad tiene con el gobernador y es el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar . Es el más cornejista de los funcionarios provinciales y se formó políticamente bajo el ala del actual mandatario. De hecho, ya fue elegido una vez por Cornejo para sucederlo, cuando lo postuló para la intendencia de Godoy Cruz en 2015, y para muchos es el favorito del mandatario provincial de cara al año que viene.

Más allá de esto, Cornejo está lejos de haber elegido un nombre para su sucesión y de tener una certeza al respecto. Llegada la hora de las definiciones, el actual gobernador tomará una decisión en base a lo que digan las encuestas y las consultas que realice con los intendentes y otras figuras claves del radicalismo.

El más cornejista de los candidatos

Semanas atrás Tadeo García Zalazar expresó públicamente lo que venía manifestando en privado desde hacía tiempo: quiere ser el sucesor de Cornejo. Pero desde antes de esa declaración de intendentes el ministro de Educación viene realizando actos útiles para quedar como el mejor posicionado a la hora de la elección del candidato a gobernador de Cambia Mendoza.

tadeo garcia zalazar entrevista mdz (21) Alf Ponce Mercado / MDZ

Los principales colaboradores de García Zalazar aseguran que su estrategia para posicionarse en la carrera por la gobernación es poner en vidriera sus gestiones en Godoy Cruz y la actual en el Ministerio de Educación, más allá de la afinidad con Cornejo. Y un hecho que resaltan es que si solo pesa la afinidad, hubiese sido el elegido para la sucesión en 2019.

Advierten que los buenos resultados en las distintas áreas del “súper ministerio” de Educación, Infancias, Cultura y Dirección General de Escuelas será el elemento clave para destacarse en la grilla de opciones.

García Zalazar cuenta con un equipo de 40 personas que colaboran en el Ministerio que dirige desde diciembre de 2023. Además cuenta con un grupo de senadores y diputados provinciales que le responden. Según trascendió, hace unos meses en una reunión de trabajo les manifestó que los buenos resultados de la gestión en la cartera podrían escalar a nivel de la gestión provincial.

Asimismo, el ex jefe comunal de Godoy Cruz considera que tiene un importante respaldo de más de la mitad de los actuales intendentes radicales a la hora de posicionarse en la carrera electoral de 2027.

El peso de las encuestas

El equipo de García Zalazar comenzó a trabajar con una importante consultora provincial con la cual viene realizando diferentes mediciones vinculadas a la evaluación de las distintas áreas del Gobierno, el nivel de conocimiento y crecimiento en redes sociales y también el seguimiento de temas de discusión.

Todos estos datos se vuelcan a la gestión del ministerio que sirven como insumos a la hora de definir estrategias, ya sea de comunicación o de medidas.

Los allegados al ministro aseguran que esos números son muy favorables, pero reconocen que no se traducen en una eventual intención de voto.

Ulpiano Suarez y Tadeo García Zalazar Foto: Maximiliano Ríos/MDZ Ulpiano Suarez y Tadeo García Zalazar Foto: Maximiliano Ríos/MDZ

Al interior de Cambia Mendoza hoy por hoy tienen algunas certezas de cara a la definición del candidato a gobernador del espacio en 2027. La más contundente es que la gestión va a tener un solo candidato. Esto quiere decir que no habrá PASO entre dos radicales y el gobernador y los intendentes postularán a un solo dirigente. “No hay nadie que tenga en sus planes sacar los pies del plato”, aseguran.

A la hora de elegir a ese dirigente, uno de los indicadores clave será que mida bien en las encuestas, tanto en imagen positiva como en nivel de conocimiento. Este indicador terminó siendo decisivo para el turno electoral de 2019. Martín Kerchner aparecía como el favorito de Cornejo para ir por la sucesión y finalmente el peso de las encuestas inclinó la balanza a favor del entonces intendente de Capital, Rodolfo Suarez.

Pero otro elemento determinante será que sea una persona que no tenga resistencia interna. Esa resistencia no tiene que ver necesariamente con un rechazo de sus pares, sino más bien con cuestiones de formas y no tanto con el fondo de posturas, opiniones o medidas.

Otro factor que puede llegar a tener peso en la carrera electoral del año que viene es el nivel de desgaste que tenga el cornejismo, tras 12 años en el Gobierno provincial. En la Casa de Gobierno reconocen que ese desgaste existe pero lo minimizan. Remarcan que la forma de contrarrestarlo es acelerando el ritmo de la gestión.

El factor libertario

La alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza fue clave para que el oficialismo provincial y nacional arrasara en las elecciones legislativas del 2025 y repitiera un buen desempeño en las desdobladas municipales de febrero pasado. No obstante, ese acuerdo político puede condicionar las aspiraciones del radicalismo de ir por cuarto mandato consecutivo en la provincia.

En ese escenario irrumpe la figura de Luis Petri, el ex radical devenido en libertario, demostró sus aspiraciones de dar pelea por la gobernación en 2023, compitiendo directamente contra Cornejo y apuesta también a repetir la aventura en 2027.

Sin embargo, son contextos muy distintos, sobre todo por la irrupción del presidente Javier Milei en escena y de La Libertad Avanza, el nuevo partido del sanmartiniano.

LUIS PETRI JAVIER MILEI ALFREDO CORNEJO

La figura del presidente podría apuntalar al actual diputado nacional en la carrera electoral provincial del año que viene o terminar de jugarle en contra ante una caída de la imagen del Gobierno nacional.

Pero otro jugador aparece en escena. Se trata de Facundo Correa Llano, el presidente de La Libertad Avanza en Mendoza, quien también tiene aspiraciones de entrar en la consideración para una candidatura a gobernador, aprovechando el vínculo directo que tiene con Karina Milei y con “Lule” y Martín Menem.

El peso que tengan los aspirantes libertarios dependerá de la continuidad del pacto electoral entre Cornejo y los Milei y de las condiciones que tenga la eventual alianza el año próximo.

El “plan A” del radicalismo mendocino es que las elecciones provinciales sean desdobladas, como ocurrió en 2015, 2019 y 2023. En ese escenario unas internas con los libertarios parecen poco probables hoy por hoy.

Dificilmente el oficialismo provincial abandone el “plan A”, pero en los últimos días trascendió un plan alternativo en el que habrían dado los primeros trazos Cornejo y Karina Milei en Nueva York. Allí se habría avanzado en un entendimiento para realizar las elecciones a gobernador de manera conjunta con las presidenciales en 2027, reeditando la alianza libertaria-radical y con el compromiso de que La Libertad Avanza no pondría un candidato a gobernador, negociando el resto de las bancas.

En la Casa de Gobierno reconocieron que la charla entre el gobernador y la hermana del presidente existió, pero no confirmaron los términos del principio de acuerdo.