Arrancan las obras del Metrotranvía en el Aeropuerto: cuándo terminará la ampliación

La ampliación del Metrotranvía hacia Luján de Cuyo y hasta el Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli se ha convertido en una obra emblemática del Gran Mendoza. El Gobierno provincial informó que el avance real de los trabajos ronda el 60%, muy por encima de lo estimado, y remarcaron que planean concluir el proyecto en 2027. En esa línea, indicaron que esta semana comenzarán las obras en el aeropuerto El Plumerillo .

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, presentó el detalle de la partida de fondos asignada a esta área en el proyecto de Presupuesto 2026. En el marco de esa presentación, resaltó que la extensión del Metrotranvía es una de las obras más importantes dentro de la pauta de gastos provincial y precisó los avances que ha tenido. A la vez, hizo hincapié en el pedido de nuevo endeudamiento para continuar con el financiamiento del proyecto.

Para el año que viene, el Gobierno ha presupuestado una partida de recursos de $54 mil millones para las obras de ampliación del Metrotranvía. Remarcaron que el avance de obra en promedio es del 58% en lo que respecta a la conexión entre el Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli y la Facultad de Ciencias Agrarias, en calle Almirante Brown de Luján de Cuyo.

Asimismo, el Ejecutivo solicitó una autorización de endeudamiento de $140 mil millones para continuar el financiamiento del proyecto. Una parte de ese crédito es para la obra actual de ampliación del Metrotranvía lo que son las Etapas III y IV y otra para la renovación de las vías originales del servicio de transporte.

El ministro Mema afirmó que “esperamos que el próximo presupuesto sea el último en el que pidamos financiamiento para el Metrotranvía porque la obra debería terminar en el 2027”.

En este sentido, el funcionario provincial destacó que esta semana comenzarán las obras en el Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli, hasta donde llegará el servicio de Metrotranvía.

Un avance real del 60%

El ministro Mema hizo un balance del progreso de la obra de ampliación del Metrotranvía y dio cifras oficiales sobre el avance real de los trabajos que en líneas generales es del 58,66% a agosto de 2025.

Respecto de la Etapa III de ampliación del Metrotranvía, que comprende el tramo entre Godoy Cruz y Luján de Cuyo, el avance real es del 61,6%. Resaltó que ya se han completado 15 cruces vehiculares en Godoy Cruz y 3 en Luján de Cuyo y se ha desmontado la antigua ciclovía de Godoy Cruz, desde calle Paraná hasta Maipú y se ha construido una nueva junto con un caminador en paralelo. A su vez, se realizaron movimientos de suelos para la preparación del terreno para la enrieladura futura.

En zonas de Luján de Cuyo se ha trabajado en los paradores Liniers, Besares, Malabia y Paso. Y además, se ha realizado la provisión del cable de 13.2 kilovolts y de las cámaras de video y accesorios del Rubro C.

En tanto, el avance de la Etapa IV, que extiende la traza por Las Heras hasta el Aeropuerto, ronda el 56,19%.

“Esta semana deberíamos entrar al Aeropuerto con las obras. Ya tenemos firmados todos los permisos y todos los acuerdos, así que ya vamos a comenzar con las obras dentro del aeropuerto”, aseguró este lunes el ministro.

Metrotranvía al Aeropuerto de Mendoza Metrotranvía al Aeropuerto de Mendoza Prensa Gobierno

En la zona norte de la traza del sistema de transporte ya se ha completado el desmontaje de vías viejas y la reubicación de la enrieladura de Belgrano Carga y Logística (BCyL). Además, se han realizado movimientos de suelo para preparar el terreno, sumado a la construcción de los nuevos paradores.

En cuanto a las obras complementarias, el avance concreto es del 41,44%. Estos trabajos involucran la construcción de nuevas viviendas en la zona de Las Heras, debido a que hubo que trasladar las casas que estaban sobre la traza proyectada de las vías.

Las otras obras correspondían a Aysam y un gasoducto a la altura de la Facultad de Ciencias Agrarias, mientras que también se incluye una obra de Irrigación que no estaba considerada en el plan original.

Además, se ha realizado el movimiento de suelo para iniciar la construcción del nuevo Taller del Metrotranvía. Se ubicará dentro de la Estación Gutiérrez en su sector norte y contempla una ampliación de la capacidad de almacenamiento y reparación de duplas.

Deuda para la ampliación y renovación de vías

El Gobierno de Mendoza incluyó en el Presupuesto 2026 un pedido de autorización para endeudarse por $140 mil millones para financiar obras del Metrotranvía. No solo apunta a continuar pagando la ampliación sino que también se planea destinar esos recursos a la remodelación de las primeras etapas de la construcción de este sistema de transporte.

Mema advirtió que en las primeras etapas de la obra que se terminaron en 2010, el primer tramo se hizo con durmientes y vías usadas, lo cual genera hoy, 15 años después, un desgaste enorme, ya que todas las etapas posteriores se realizaron con vías y durmientes nuevos.

Desde el Ejecutivo planean destinar casi $40 mil millones para esta renovación y sostienen que “es imprescindible por el riesgo operacional que tiene y para el cuidado de las duplas”. A su vez, también hay una parte del financiamiento a los paradores inteligentes.