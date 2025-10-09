La millonaria inversión del Gobierno para completar la ampliación del Metrotranvía

El Gobierno aprobó una inversión de más de $7.400 millones a la STM para completar las Etapas III y IV del Metrotranvía y obras complementarias.

Con nuevos aportes, Mendoza busca garantizar la finalización de la ampliación del Metrotranvía y mejorar su infraestructura.

El Gobierno de Mendoza autorizó una inversión superior a los siete mil millones de pesos para completar la ampliación del Metrotranvía, una de las obras más esperadas en materia de transporte público. Los fondos serán destinados a la finalización de las Etapas III y IV del proyecto, que extenderán el recorrido del tranvía hacia el norte y el sur del Gran Mendoza.

Mediante el Decreto 1640, publicado en el Boletín Oficial, se dispuso una transferencia de $7.018.617.823 a la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM). Este monto permitirá cancelar certificados de obra correspondientes a las nuevas etapas del sistema eléctrico que conectará de forma más ágil a miles de usuarios.

La inversión fue aprobada luego de un análisis de viabilidad financiera y presupuestaria, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto Provincial N° 9601 y de la Ley N° 8944, que declaró de interés público provincial el transporte de pasajeros con propulsión eléctrica. El objetivo es garantizar la continuidad del proyecto sin demoras económicas.

Avanzan las obras del Metrotranvía, que llegará a Luján. Foto: Santiago Tagua/MDZ El resto de la inversión y su función Además, el Ejecutivo firmó otros dos decretos complementarios. Uno de ellos, el N° 1852, autoriza un aporte adicional de $123.627.164,64 destinado a la obra de "Perforación para extracción de agua potable – Barrio Cirsubdoz", una intervención esencial para liberar la traza donde avanzará el tranvía en el loteo "Todos Unidos" de Las Heras.

Aunque a simple vista parezca ajena al transporte, esta perforación es fundamental para reubicar servicios básicos y evitar interrupciones durante el tendido de vías. El monto permitirá cancelar el anticipo financiero de esa obra complementaria, considerada estratégica por la STM.