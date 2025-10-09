La millonaria inversión del Gobierno para completar la ampliación del Metrotranvía
El Gobierno aprobó una inversión de más de $7.400 millones a la STM para completar las Etapas III y IV del Metrotranvía y obras complementarias.
El Gobierno de Mendoza autorizó una inversión superior a los siete mil millones de pesos para completar la ampliación del Metrotranvía, una de las obras más esperadas en materia de transporte público. Los fondos serán destinados a la finalización de las Etapas III y IV del proyecto, que extenderán el recorrido del tranvía hacia el norte y el sur del Gran Mendoza.
Mediante el Decreto 1640, publicado en el Boletín Oficial, se dispuso una transferencia de $7.018.617.823 a la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM). Este monto permitirá cancelar certificados de obra correspondientes a las nuevas etapas del sistema eléctrico que conectará de forma más ágil a miles de usuarios.
La inversión fue aprobada luego de un análisis de viabilidad financiera y presupuestaria, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto Provincial N° 9601 y de la Ley N° 8944, que declaró de interés público provincial el transporte de pasajeros con propulsión eléctrica. El objetivo es garantizar la continuidad del proyecto sin demoras económicas.
El resto de la inversión y su función
Además, el Ejecutivo firmó otros dos decretos complementarios. Uno de ellos, el N° 1852, autoriza un aporte adicional de $123.627.164,64 destinado a la obra de “Perforación para extracción de agua potable – Barrio Cirsubdoz”, una intervención esencial para liberar la traza donde avanzará el tranvía en el loteo “Todos Unidos” de Las Heras.
Aunque a simple vista parezca ajena al transporte, esta perforación es fundamental para reubicar servicios básicos y evitar interrupciones durante el tendido de vías. El monto permitirá cancelar el anticipo financiero de esa obra complementaria, considerada estratégica por la STM.
El tercer decreto, el N° 1853, aprobó un nuevo desembolso de $313.603.369,52 para el proyecto de “Paradores Inteligentes del Metrotranvía de Mendoza”. Estos espacios de preembarque incorporarán tecnología para brindar información en tiempo real, mejorar la seguridad de los pasajeros y agilizar los flujos de espera.
En conjunto, las tres inversiones superan los $7.455 millones y consolidan las ampliaciones del sistema de transporte eléctrico más importante de la provincia. El Ejecutivo busca con ello asegurar la modernización del servicio y la conectividad sustentable entre los departamentos del Gran Mendoza.