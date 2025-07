Anabel Fernández Sagasti retrucó a Alfredo Cornejo: "Admitió que pagaremos 3 veces las obras"

Qué dijo Alfredo Cornejo sobre el arreglo de las rutas nacionales y la denuncia

Cornejo, cuando respondió sobre las críticas de Fernández Sagasti sobre que se pagarían "tres veces" las obras, señaló: "Primero: es parte de nuestra infraestructura. Hay veces que las cosas hay que preguntarlas por el vacío de las otras respuestas. La pregunta que les hago es ¿Qué hacemos, las dejamos igual? Bueno, dejemos las rutas así. Eso fue lo que hizo el kirchnerismo, dejarlas así. Entonces están sin modificaciones. Te tomo el punto, no tenemos jurisdicción. ¿Por qué nos metemos a hacer obras que son de la Nación? Perfecto, pero... ¿Qué hacemos? Nos quedamos de brazos cruzados y decimos que Milei no hace obras en las rutas. Esa es una opción política pero yo he tomado otra que hice durante mi carrera, que es hacer", advirtió el gobernador.

De igual forma, Cornejo indicó que contestarán esa denuncia "como corresponde, pero también vamos a dar nuestra versión. Hemos tomado rutas nacionales para invertir el Gobierno de la provincia porque si no, no se iban a hacer. Lo que la senadora está denunciando es que estamos trabajando en rutas que transitan los mendocinos, como el Acceso Sur, la Ruta 7, la 143. Si no la hace el Gobierno de Mendoza, no se va a hacer. Con lo cual, está denunciando que hacemos, que trabajamos”.

“El segundo aspecto, por lo que leí de la denuncia, que no ha hecho mucho esfuerzo el abogado que la ha hecho, denuncia que estoy incumpliendo leyes provinciales y denuncia en la Justicia Federal. Hasta quienes no somos abogados sabemos que hay un tema de jurisdicción, pero esperaremos a ver qué dice la Justicia Federal respecto a esta denuncia”, indicó el mandatario, desacreditando la presentación judicial realizada por la senadora kirchnerista.

Sobre el reclamo de la distribución del impuesto a los combustibles, el gobernador sostuvo que “efectivamente hay impuestos nacionales que yo estoy reclamando hace mucho tiempo como el impuesto a los combustibles. Pedimos que si esos impuestos si no van a invertir en rutas, o bien que eliminen el impuesto a los combustibles o que se lo pasen a las provincias”.

“Lo llamativo es que la senadora Anabel Fernández Sagasti es representante del kirchnerismo que de los últimos 20 años gobernó 16 años. En 2020 se cayeron dos puentes en la Ruta 40 y todavía no están terminados y estuvieron paralizados durante todo el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Las rutas que vamos a intervenir están destrozadas desde hace años porque no tienen inversión. Y vamos a invertir con fondos provinciales porque si no vamos a dejar que sigan deteriorándose”, expresó.