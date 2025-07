Cornejo le respondió a Fernández Sagasti y disparó contra el PJ: "Es un descalabro"

Respecto a la denuncia impulsada por Fernández Sagasti, el gobernador señaló: “Vamos a contestar esa denuncia como corresponde, pero también vamos a dar nuestra versión. Hemos tomado rutas nacionales para invertir el Gobierno de la provincia porque si no, no se iban a hacer. Lo que la senadora está denunciando es que estamos trabajando en rutas que transitan los mendocinos, como el Acceso Sur, la Ruta 7, la 143. Si no la hace el Gobierno de Mendoza, no se va a hacer. Con lo cual, está denunciando que hacemos, que trabajamos”.