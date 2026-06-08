Amenaza de bomba en el Ministerio de Economía: evacuaron el edificio

El Ministerio de Economía tuvo que ser evacuado durante la tarde de este lunes debido a una amenaza de bomba a las instalaciones.

De acuerdo con la información brindada por las personas presentes, habrían sido dos amenazas telefónicas consecutivas y las autoridades continúan supervisando el edificio en un procedimiento que lleva al menos más de media hora.

El Juzgado Federal N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos, se hará cargo de la causa.