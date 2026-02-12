Álvaro Martínez defendió la baja de imputabilidad y cargó contra el kirchnerismo: qué dijo

El diputado mendocino Álvaro Martínez (La Libertad Avanza) fue uno de los oradores durante el debate por el proyecto de baja de la edad de imputabilidad y se refirió a los detalles de la iniciativa. "No queremos hacer una cacería de jóvenes", aseguró.

El legislador aseguró que el objetivo de la oposición era llevar la discusión hacia otro lado. "Lo que estamos debatiendo es si la Argentina va a seguir mirando para otro lado mientras se cometen delitos graves, nadie se hace responsable y todo el mundo queda impune", expresó.

Por otra parte, sostuvo que "esto pasa hace muchos años, pretenden crear una distracción cuando nos dicen que exigir responsabilidad es querer mano dura, hablar de las víctimas es punitivismo. Mientras tanto, el sistema sigue siendo igual desde 1980, desde la dictadura".

Asimismo, apuntó contra el kirchnerismo . "Gobernaron muchísimos años, tuvieron la oportunidad de cambiar esta ley y no lo hicieron. El kirchnerismo gobernó y nunca tuvo el coraje de modificar esta ley", manifestó.

"La realidad cambió, la criminalidad juvenil cambió, las bandas narcos cambiaron pero nunca cambió esta ley", agregó Martínez.

En otra parte de su alocución, recordó que él ya había presentado una iniciativa para cambiar la legislación en debate. "Yo había puesto en un proyecto de ley con la edad de imputabilidad en 12 años, pero entendí que era más importante tener un régimen penal juvenil completo, donde la Justicia tenga opciones", señaló.

"Es mentira que lo que buscamos es que los menores vayan a la cárcel. Esta ley tiene una finalidad educativa, resocializadora, un debido proceso, proporcionalidad en las penas y fija límites", cerró.

El discurso de Álvaro Martínez