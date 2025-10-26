Alfredo Cornejo: "Los mendocinos son los que han dado el triunfo categórico"

La alianza La Libertad Avanza y Cambia Mendoza festejó un triunfo histórico en las elecciones legislativas de casi 30 puntos con el PJ que le permitieron colocar cuatro diputados nacionales en el Congreso. En el cierre de las celebraciones, pasadas las 23 llegó el gobernador Alfredo Cornejo al búnker oficialista y celebró la victoria.

Alfredo Cornejo Festejo Bunker LLA ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025 Marcos García - MDZ La palabra de Alfredo Cornejo "En primer quiero reiterar un agradecimiento para toda la militancia de todos los partidos que integran este frente, el radicalismo y LLA. Gracias a todos los que estuvieron fiscalizando, a los intendentes, grandes elecciones en los lugares donde estamos administrando los municipios, hemos ganado en 16 de los 18 departamentos", dijo Alfredo Cornejo

"Muchas gracias Mendoza. Mendoza es la provincia cuna de la libertad y de la cultura del trabajo y antítesis de lo que nos ha empobrecido en el país por eso gracias. Han reconocido el camino del presidente y la han apoyado. Necesitábamos este respaldo. Los mendocinos son los que han dado el triunfo más categórico, demostrando que Mendoza es el faro donde debe mirarse la Argentina", agregó.

ELECCIONES LEGISLATIVAS FESTEJO BUNKER LLA MENDOZA Marcos García - MDZ En cuanto a los resultados el gobernador Alfredo Cornejo celebró el triunfo en el Congreso y la Legislatura. "En Mendoza hemos hecho el trabajo para darle un espaldarazo al Gobierno nacional porque lo necesitaba. Es momento de mantener el rumbo para alcanzar resultados positivos. De cinco diputados nacionales, cuatro son de nuestro frente. En el primer distrito de 6 senadores, 5 son nuestros y 6 de los 8 diputados. Vamos a tener un representación parlamentaria muy nutrida. Muchas gracias Mendoza", cerró.

Luis Petri de nuevo en el Congreso Luis Petri fue el segundo orador de la noche después de Pamela Verasay. "Muchas gracias. Estamos hoy acá festejando el triunfo más importante de elecciones de medio término de Mendoza desde el regreso de la democracia. Quiero agradecer el voto de confianza de más de 500 mil mendocinos que eligieron LLA+CM en estas elecciones. A los que no nos votaron, quiero decirles que también vamos a trabajar por ellos y a los que no fueron a votar pedirles que vayan en 2027 porque los vamos a necesitar", dijo el Ministro de Defensa de la Nación.