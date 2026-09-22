Alejandra Gils Carbó empieza a ser juzgada por la compra del edificio de la Procuración

Desde hoy, la exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó , será juzgada por la presunta compra irregular del edificio donde funciona la Procuración General. En el expediente elevado hace más de 5 años y a cargo del Tribunal Oral Federal 8, deberá determinar si durante su gestión se direccionó el proceso de contratación para beneficiar al inmueble adquirido por el organismo y a personas vinculadas con la operación.

Junto a Gils Carbó serán enjuiciados Juan Carlos Thill, productor de seguros; Bárbara Jaureguiberry, representante de la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios, y Adrián González Fischer, directivo de Arfinsa, la empresa que vendió el inmueble a la Procuración.

El juicio, que empezará a las 9:30 en la sala SUM del subsuelo de Comodoro Py 2002, será moderado por los jueces Gabriela López Iñíguez, Nicolás Toselli y Sabrina Namer, mientras que la acusación será sostenida por el fiscal general Marcelo Colombo. Las audiencias serán semanales y está previsto que hoy se haga la lectura del requerimiento de elevación del fiscal Eduardo Taiano. Fuentes judiciales señalaron que durante el debate declararán alrededor de un centenar de testigos.

La investigación comenzó en 2016, a partir de una denuncia sobre la compra de un inmueble ubicado en la calle Perón al 600 de la Ciudad de Buenos Aires. El edificio fue adquirido por la Procuración en 2013 por $43,85 millones y la pesquisa quedó inicialmente en manos del fiscal Taiano y del juez federal Julián Ercolini.

En octubre de 2017, Ercolini procesó a Gils Carbó por presunta administración fraudulenta. Sin embargo, al revisar el expediente, la Cámara Federal porteña consideró que no estaba acreditado un perjuicio económico para el Estado derivado del precio abonado por el inmueble. Sí entendió que había elementos para investigar una posible negociación incompatible con la función pública, a partir del supuesto direccionamiento de la licitación.

Uno de los puntos centrales de la acusación es la comisión de aproximadamente $3 millones que recibió Juan Carlos Thill por su intervención en la operación. Thill es medio hermano de Guillermo Bellingi, quien por entonces era subdirector general de la Procuración y tuvo participación en el procedimiento licitatorio. Para los investigadores, ese vínculo forma parte de los elementos utilizados para reconstruir el supuesto armado previo de la contratación.

La hipótesis que deberá ser debatida durante el juicio sostiene que la licitación habría sido utilizada para dar apariencia de legalidad a una decisión que, según la acusación, ya estaba tomada: la elección del inmueble y de sus vendedores. La Justicia deberá determinar durante el debate si esa maniobra existió y cuál fue la intervención concreta que tuvo cada uno de los acusados.

La causa llega a instancia de juicio después de un largo recorrido. Ercolini elevó el expediente el 8 de junio de 2021, luego de que la Cámara Federal confirmara el procesamiento de Gils Carbó y rechazara los últimos planteos de su defensa.

El inicio del debate estará marcado además por una novedad ocurrida hace pocos días. Guillermo Bellingi, uno de los principales imputados y señalado en la investigación por su intervención en el proceso de licitación, fue encontrado muerto en Villa Elisa, partido de La Plata.

Gils Carbó, que dejó la Procuración General en 2017, sostuvo desde el comienzo de la investigación que no cometió ninguna irregularidad. Sus defensores cuestionaron el procesamiento y plantearon que durante la instrucción nunca se había demostrado una conducta ilícita atribuible a la exfuncionaria. Esos planteos no impidieron que el expediente llegara a la instancia oral.