Alberto Kohan a Javier Milei: "Si no te gusta la política ponete una farmacia"
“El poder no se comparte”: Alberto Kohan recordó las enseñanzas de Menem y le marcó advertencias al Gobierno de Javier Milei.
El exsecretario General de la Presidencia, Alberto Kohan, habló sobre la actualidad política y económica argentina y recordó su paso junto a Carlos Menem. “El único que tiene el poder es el presidente y el poder no se comparte ni aún con quien se duerme. Eso me lo enseñó Menem”, señaló. Y agregó: “¿Qué pasó el domingo? Yo creo que se tiró mucho de la piola. Hay que hacer política, hay que caminar”.
Las declaraciones se conocieron en un adelanto de la entrevista que le realizó Luis Novaresio en A24, donde Kohan trazó un balance del presente de Javier Milei y reflexionó sobre los desafíos que enfrenta el Gobierno tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires. En ese marco, advirtió que “no hay que perder el contacto con la gente” y sostuvo que “el 54% que lo votó a Milei creo que lo hubiera seguido votando si hubiera recibido más atención”.
Alberto Kohan sobre Villarruel, Spagnuolo y Karina Milei
Consultado sobre el rol de la vicepresidenta, fue tajante: “Sobre Victoria Villarruel: no, pero le cuesta mucho trabajar a favor”. En paralelo, recordó su propia experiencia como funcionario cercano a Menem: “La verdad que me gustó, porque dije, qué demostración de confianza que tuvo Menem conmigo. Evidentemente, Menem me quería como un hermano. Y para mí era mi hermano mayor”.
En relación con los audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, Kohan se mostró escéptico: “Hoy en día cada vez creo menos en los audios, ¿vos sabés qué? A mí no me despertó nada”. Y sobre el rumbo económico del oficialismo, expresó un respaldo con matices: “Sí, te diría que me gusta el modelo económico, a veces no me gustan las formas del modelo. Hay que bancarlo al modelo. El gobierno lo tiene que aguantar”.
Kohan también opinó sobre la serie televisiva sobre Menem y rechazó su retrato del expresidente. “Muchas cosas que creo que no son justas con Menem. Ni Menem era tan fiestero. Menem podía ser fiestero, pero gobernaba 24 horas por día”. Además, repasó los atentados a la Embajada y la AMIA, y la muerte de Carlitos Menem Jr.: “Yo quiero creer lo que dijo el juez. No lo vi quebrado nunca, Menem. Tampoco lo vi quebrado ahí, pero fue una tristeza única”.