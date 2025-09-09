Alberto Kohan a Javier Milei: "Si no te gusta la política ponete una farmacia"

El exsecretario General de la Presidencia, Alberto Kohan, habló sobre la actualidad política y económica argentina y recordó su paso junto a Carlos Menem. “El único que tiene el poder es el presidente y el poder no se comparte ni aún con quien se duerme. Eso me lo enseñó Menem”, señaló. Y agregó: “¿Qué pasó el domingo? Yo creo que se tiró mucho de la piola. Hay que hacer política, hay que caminar”.

Las declaraciones se conocieron en un adelanto de la entrevista que le realizó Luis Novaresio en A24, donde Kohan trazó un balance del presente de Javier Milei y reflexionó sobre los desafíos que enfrenta el Gobierno tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires. En ese marco, advirtió que “no hay que perder el contacto con la gente” y sostuvo que “el 54% que lo votó a Milei creo que lo hubiera seguido votando si hubiera recibido más atención”.

Alberto Kohan sobre Javier Milei

Alberto Kohan sobre Villarruel, Spagnuolo y Karina Milei Consultado sobre el rol de la vicepresidenta, fue tajante: “Sobre Victoria Villarruel: no, pero le cuesta mucho trabajar a favor”. En paralelo, recordó su propia experiencia como funcionario cercano a Menem: “La verdad que me gustó, porque dije, qué demostración de confianza que tuvo Menem conmigo. Evidentemente, Menem me quería como un hermano. Y para mí era mi hermano mayor”.

En relación con los audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, Kohan se mostró escéptico: “Hoy en día cada vez creo menos en los audios, ¿vos sabés qué? A mí no me despertó nada”. Y sobre el rumbo económico del oficialismo, expresó un respaldo con matices: “Sí, te diría que me gusta el modelo económico, a veces no me gustan las formas del modelo. Hay que bancarlo al modelo. El gobierno lo tiene que aguantar”.