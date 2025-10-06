Aguas Mendocinas aseguró que ya no vuelca más efluentes cloacales en el canal Pescara

La empresa Aguas Mendocinas informó avances en las obras de emergencia que se llevan a cabo en la intersección de calle 2 de Mayo y Severo del Castillo, en el distrito guaymallino de Los Corralitos , donde se producían derrames cloacales sobre el canal Pescara para tratar temporalmente la saturación del sistema.

Según un comunicado difundido este lunes, finalmente se produjo el cese de las descargas en el canal Pescara luego de que culminaran la obra y pusieran en funcionamiento un "colector aliviador", el cual fue concretado el 29 de septiembre pasado.

Este colector, construido en paralelo a la colectora máxima, tiene una extensión de 342 metros y 800 milímetros de diámetro. Se encuentra operativo desde el martes 30 de septiembre.

Debido a su puesta en marcha y desde aquel momento -señalan desde la empresa- ya no se ha vuelto a realizar el bombeo del canal Pescara ni se han aplicado descargas de efluentes cloacales en el mismo.

Eso sí, los equipos de bombeo ubicados en calle Buena Nueva, en el canal Pescara y en Severo del Castillo y 2 de Mayo se mantendrán instalados hasta que se finalicen las tareas de limpieza del colector de manera preventiva.

La cuestión de la contaminación

Según indicaron desde la empresa, "los análisis diarios realizados por el Laboratorio de AYSAM confirman que la calidad fisicoquímica y bacteriológica del líquido que transita por el canal Pescara NUNCA se modificó debido al vuelco de líquidos cloacales. Los informes son remitidos diariamente a los entes de control pertinentes, incluyendo el Departamento General de Irrigación (DGI)".

Sin embargo, hay análisis que determinan que se ha producido contaminación en ese canal y que la misma es histórica. Proviene del derrame de efluentes de industrias, mataderos y otros sectores, a las que se añadió el derrame cloacal. En la documentación a la que accedió MDZ hay registro de la presencia de metales como cobre, boro y otros; bacterias y parásitos.

Cuáles son la obras que concluyeron

La empresa Aguas Mendocinas destacó la finalización de importantes trabajos de obra civil en la zona. Son los siguientes:

Bocas de Registro Especiales (BRE) terminadas: la contratista Laugero S.A. finalizó la construcción de las 26 Bocas de Registro Especiales (BRE) en la Colectora Máxima Noreste.

Se ha completado el bacheo de todos los sectores intervenidos por la construcción de las bocas de registro.

En cuanto a la limpieza e inspección de la Colectora Máxima Noreste, continúan las tareas en un tramo de 3.7 kilómetros. Ya se han extraído sólidos que incluyen piedras y ladrillos de gran tamaño, por más de 301 metros cúbicos.

Mientras tanto, Aguas Mendocinas avanza en otros proyectos de infraestructura para la zona. Son los siguientes: