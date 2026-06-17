Agobiado por las críticas, Manuel Adorni reapareció con un anuncio en redes

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , reapareció este miércoles en redes, mediante un posteo realizado en X donde hizo un anuncio de gestión.

En medio de los múltiples cuestionamientos de propios y ajenos tras haber reconocido que mintió durante años con su patrimonio y ante la posibilidad concreta de ser interpelado en el Congreso, el exvocero informó una medida.

“A partir de hoy, los profesionales de la salud que egresen de universidades nacionales tendrán la opción de gestionar su título y matrícula nacional en un único trámite, digital y sin costo”, comunicó el funcionario.

En sus últimas dos publicaciones, el ministro coordinador había precisado mejoras en el sistema SUBE para personas con discapacidad y anteriormente le dio RT a la foto que subió Karina Milei de la mesa política.

A partir de hoy, los profesionales de la salud que egresen de universidades nacionales tendrán la opción de gestionar su título y matrícula nacional en un único trámite, digital y sin costo. Fin.

Tal como adelantó MDZ , Adorni no quiere renunciar, pese a la presión, y asistirá el sábado a Rosario, donde se mostrará con Javier Milei en el acto por el Día de la Bandera.

Mientras tanto, su equipo en Casa Rosada acelera los preparativos para su presentación ante el Senado para el 2 de julio.

La organización del informe quedó en manos de la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, encabezada por Ignacio Devitt, que ya comenzó a coordinar la recopilación de preguntas de los distintos bloques y el armado de la estrategia para responder a los cuestionamientos que surgirán durante la sesión.

En paralelo, funcionarios cercanos al presidente negocian con gobernadores y bloques dialoguistas para que se caiga la sesión de este jueves en el Senado, donde podrían formalizar la interpelación para Adorni.