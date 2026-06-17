Agenda caliente en Diputados: Súper RIGI, pago a fondos buitres y el fantasma de Adorni

Mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue en el centro de la escena política, La Libertad Avanza acelera en la Cámara de Diputados y este miércoles reunirá dos plenarios de comisión para dejar en condiciones de firma el proyecto de Súper RIGI y el acuerdo de conciliación con los holdouts.

Este último ya tiene media sanción del Senado y corre contra reloj, porque debe quedar sancionado antes del 30 de junio.

Este miércoles, desde las 12, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia buscarán dictaminar el expediente de renegociación con los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund.

Antes del pase a la firma expondrán el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, y el titular de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija.

El proyecto cuenta con media sanción del Senado desde el 5 de junio y habilita el pago de 171 millones de dólares a estos tenedores de títulos públicos. Se trata de bonistas que iniciaron sus demandas en 2001 y que nunca ingresaron al acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri firmó en 2016 con la mayoría de los fondos buitre.

El Súper RIGI también va por su dictamen

Tras dos jornadas informativas —la primera con exposiciones de funcionarios y la segunda con invitados del sector empresarial—, las comisiones de Presupuesto, de Industria y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva se reunirán desde las 15 para rubricar el despacho del régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias, bautizado Súper RIGI.

A diferencia de la "Ley Lobby", el oficialismo cuenta con el aval de los aliados y de la oposición dialoguista desde que el texto entró por Mesa de Entradas. Aun así, algunos representantes provinciales pidieron retocar la redacción de varios artículos, y desde el oficialismo aceptaron esos reclamos.

La pulseada por el recinto

La oposición pidió el recinto para emplazar, el martes 23, los proyectos de interpelación y de moción de censura contra Manuel Adorni.

La Libertad Avanza respondió con la misma jugada y reclamó una sesión especial para el miércoles 24 de junio. En principio, el temario quedaría acotado a esos dos proyectos.