La idea partió en las últimas horas, luego de que el presidente Macri dialogara con Sergio Massa al mediodía de hoy, como también con el economista Roberto Lavagna, el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey y el senador Miguel Pichetto en la tarde de ayer. “Las plataformas y programas de Gobierno los elige la gente cuando vota. Lograr consensos básicos es nuestra responsabilidad como dirigentes”, fue el planteo realizado por uno de los funcionarios que se viene ocupando del tema desde hace cuatro días, según informa esta noche Perfil.com. En resumen: la Casa Rosada no descarta un diálogo directo – e incluso un encuentro – entre Mauricio Macri y la senadora Cristina Fernández de Kirchner.

En caso de prosperar esta idea por primera vez habría un encuentro entre el presidente y la ex mandataria para discutir los puntos básicos del acuerdo.

¿Es posible esto? Al parecer, el punto de partida lo daría Emilio Monzó -titular de la Cámara de Diputados- en el Congreso, y consiste en encarar el diálogo con Agustín Rossi, el jefe del bloque K, destaca Perfil. Pero el objetivo es otro: que se amplíe hasta la líder natural del kirchnerismo, informó Perfil

De este modo lo que se pretente es saber si el kirchnerismo no quiere firmar un acuerdo de temas de políticas públicas como el equilibrio fiscal, estadísticas confiables o un sistema previsional equilibrado.

A favor y en contra

Dirigentes del oficialismo y la oposición destacaron hoy la importancia de “generar consensos” para impulsar "políticas públicas básicas", en relación a la propuesta de 10 puntos para un acuerdo que el gobierno presentó esta semana.

En tanto, referentes del kirchnerismo pusieron reparos ante esta iniciativa del Ejecutivo y la calificaron como “oportunista y electoralista”.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, dijo que "iniciamos una etapa de conversación franca y de eso se trata para llegar a un acuerdo".

En declaraciones a radio Mitre consideró que si el kirchnerismo estuviera dispuesto a acordar "en ideas generales para que al país le vaya bien, deberían hacer algún pronunciamiento al respecto".

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, estimó que la posibilidad de que todos los líderes de la oposición firmen el acuerdo propuesto por el gobierno nacional sería una "señal de madurez política como país".

"Que suscriban todos sería una señal de madurez como país, sería lo mejor para la Argentina. Ojalá que Cristina Kirchner y su equipo también firmen", señaló el jefe de gobierno porteño en diálogo con CNN Radio Argentina.

Rodríguez Larreta remarcó que "hay varios de los líderes que se mostraron de acuerdo con este consenso o acuerdo, en que haya líneas que se sigan adelante gane quien gane, que no se vuelvan a discutir en la Argentina ciertos temas, y que si se tiene compromisos, hay que cumplirlos".

En ese sentido, destacó que tanto el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, como el senador del PJ Miguel Angel Pichetto dieron "una señal positiva"; y que Sergio Massa dijo que "estaba abierto al dialogo", pero observó que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna "fue más distante".

Al respecto, el precandidato presidencial de Consenso 19, el economista Roberto Lavagna, publicó hoy el borrador de un documento de 10 puntos “para buscar un diálogo” con varios sectores sociales y aseguró que ese texto había sido elaborado “junto con otros actores” políticos.

El diputado nacional de Evolución Martín Lousteau sostuvo que "no es difícil" suscribir el acuerdo impulsado por el gobierno nacional con líderes de la oposición sino "ponerse de acuerdo en cómo lograr" los 10 puntos de consenso en políticas públicas básicas.

"Si uno ve los puntos del acuerdo es difícil no suscribirlos, ya que son enunciados generales que en cualquier país del mundo ni estarían en discusión. Pero después hay que definir como se logran esos enunciados", dijo Lousteau en diálogo con radio La Red.

El gobernador de Salta y precandidato presidencial de Alternativa Federal (AF), Juan Manuel Urtubey, dijo hoy que "es necesario generar consensos" en referencia al acuerdo impulsado por el Gobierno, y sostuvo que "no puede haber exclusión en esta convocatoria", al ser consultado sobre si debería incluir a la ex presidenta y senadora Cristina Fernández.

"Es importante generar consensos. Es cierto que hubiera sido mejor que se hubiera ofrecido este acuerdo antes, pero no participar ahora también sería perder una oportunidad", afirmó el salteño en diálogo con radio Mitre.

En esa línea, el ex gobernador bonaerense y ex candidato a presidente Daniel Scioli sostuvo “que siempre está primero la Argentina".

"En un momento tan complicado del país, como éste, pongo toda mi experiencia a disposición para colaborar, dar certidumbre, confianza y tranquilidad a nuestra gente", expresó en Scioli a través de un comunicado.

Sin embargo, desde el kirchnerismo marcaron distancia ante esta propuesta, y en ese sentido el presidente del PJ nacional y diputado del Frente para la Victoria, José Luis Gioja, la calificó como una idea "tirada de los pelos, sectaria y para no acordar nada".

"No fuimos invitados y no nos sentimos ofendidos para nada. Es puro ruido, es un acuerdo tirado de los pelos, sectario y para no acordar nada", dijo Gioja a radio Cultura.