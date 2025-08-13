Acuerdo con prudencia: el PRO porteño celebra la alianza con LLA, pero no descarta un plan B para 2027

Para el PRO porteño, acordar con La Libertad Avanza fue la decisión "menos dañina" entre las alternativas que barajaba de cara al 26 de octubre. Confía en que las urnas le sonreirán más que en mayo y habrá un alto al fuego entre los Macri y Karina Milei.

Con este acuerdo electoral, el macrismo cree que habrá un pacto de gobernabilidad que le permitirá a Jorge Macri gestionar sin el asedio violeta, y a su partido legislar con más fuerza. Por parte de los libertarios, apuestan a que esto atará los votos del grupo amarillo dentro del Congreso de la Nación para apoyar sus proyectos y vetos.

Mauricio Macri fue el principal resorte para que estas negociaciones se consoliden, ya que "cree que es lo correcto"; pero eso no significa que esté satisfecho. Entre medio, algunos gobernadores tienen en mira lanzarse como otra opción electoral en los comicios del 2027: el chubutense Ignacio Torres ya comenzó a plantar la idea de su posible candidatura a presidente, la cual al líder del PRO no le disgusta.

Hay un sector del PRO porteño que festeja este acuerdo. Sobre todo aquellos más allegados a Cristian Ritondo, presidente del bloque de diputados nacionales del partido, armador electoral en Provincia y uno de los que se puso el buzo violeta en la famosa foto de campaña bonaerense de LLA: "Kirchnerismo, nunca más".

"Creo que de la división sólo saca provecho el kirchnerismo. Y teniendo en cuenta que en octubre votamos diputados nacionales, que es de donde se viene queriendo romper con el equilibrio fiscal desde hace meses, es fundamental que logremos la mayor cantidad de bancas posibles para sostener el plan económico del Gobierno", explicó una dirigente macrista.

Mauricio Macri celebró la designación de Clara Muzzio como compañera de fórmula de Jorge Macri Mauricio Macri y Jorge Macri

Para ella, se trata de dejar los egos de lado: "Cuando está en juego el futuro del país, no podemos detenernos en dichos o gestos. Y siento que es un gesto de grandeza del PRO apoyar a LLA a pesar de eso. No es lo habitual en la política argentina, que suele guiarse mucho por los egos".

También tiene que ver con una estrategia electoral que entiende que todas las legislativas de este 2025 se han nacionalizado. "Hoy el color violeta y el logo del águila son los que la gente asocia a La Libertad Avanza y a Milei. Y como en octubre lo que se vota es si se apoya o no a la gestión de Milei, lo correcto es que pueda asociar y votar acorde a esa preferencia", reconoció. En este sentido, confía en que siguiendo estos pasos se mejorará el diálogo y la convivencia dentro de la Ciudad.

Hay otro sector del partido que, si bien aceptó esta alianza y peleó por ella, no significa que sea de su agrado. "Este acuerdo era el menos malo. Una opción era reditar un Juntos por el Cambio, la menos atractiva de todas porque el frente quedó muy anticuado. Ni se pudieron poner de acuerdo entre ellos: el radicalismo por un lado, Graciela Ocaña (Confianza Pública) y Hernán Reyes (Coalición Cívica) por el otro", explicó otro referente del partido.

"La otra opción era ir solos, que significaba sacar de vuelta 15 puntos y tener una segunda derrota electoral en menos de cinco meses, que nos iba a dejar con ningún aliado en la Legislatura porteña", añadió. Al tomar en cuenta esta situación, la alianza con el bando violeta comenzó a ser tentadora.

Las dudas sobre la convivencia con los libertarios

"Con una alianza con los libertarios en Provincia ya cerrada y algún tipo de acuerdo de gobernabilidad acá en Ciudad, era lo menos malo. No lo mejor, lo menos malo", explicó. Sin embargo, hay quienes no se animan a depositar toda su confianza en el accionar de La Libertad Avanza en el mediano y largo plazo.

En lo que respecta a lo que será el poroteo dentro de la Legislatura de la Ciudad, se tejen dudas sobre por cuánto tiempo durará ese acuerdo o cómo funcionará el año que viene, cuando el peronismo tenga 20 legisladores y los violetas 13. La futurología -de todos modos- no se permite ahora, ya que el cierre de listas para octubre es recién este domingo 17 y "estos dos meses que vienen por delante serán clave", según manifestaron.

Karina Milei y Mauricio Macri Karina Macri Macri Karina Karina Milei y Mauricio Macri dejaron sus diferencias de lado y cerraron acuerdos clave. Diseño MDZ

María Eugenia Vidal es quien se animó a manifestar en público su rechazo por estas negociaciones con los Milei. Aseguró tanto puertas adentro como afuera que no se iría del partido, pero también había acordado con los suyos no salir a criticar "y no cumplió". Este último gesto no fue bien visto dentro del PRO, pese a que algunos concuerdan con lo que dice.

"No está enojada", insisten desde el entorno de la exgobernadora bonaerense y actual diputada nacional. De hecho, ella misma luego admitió que votará la alianza amarilla-violeta, ya que "lo mejor para el país” es contar con "un PRO fuerte" que acompañe al presidente de la Nación.

De todos modos, no cosecha buenas relaciones con los libertarios y hay dudas sobre si acompañará sus proyectos en el Congreso de la Nación y vetos (desde las elecciones de mayo no lo hace). Y a esto se le suma que quería encabezar la lista a diputados nacionales del oficialismo porteño, opción que quedó descartada una vez que se cerraron acuerdos con Pilar Ramírez.

¿Seguir o no seguir con LLA? Esa es la cuestión

En paralelo, en los últimos días estuvo compartiendo almuerzos y reuniones con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Él es alguien que solía dialogar y acompañar al Gobierno, pero hoy está entre los mandatarios que se sienten defraudados por Milei.

En medio de las discusiones por la coparticipación que no llega a las provincias, el joven gobernador decidió armar el frente "Grito Federal" junto al santafesino Maximiliano Pullaro, el cordobés Martín Llaryora, el santacruceño Claudio Vidal, el jujeño Carlos Sadir y el correntino Gustavo Valdés. Es una opción electoral para octubre de este año, que también podría serlo para 2027 con Torres a la cabeza.

El mismo estuvo charlando con diferentes dirigentes de ese PRO que aceptó a regañadientes el acuerdo con los libertarios. Entre ellos está Vidal, quien "simpatiza con esa opción del centro", que marca una tercera fuerza entre los polos: kirchnerismo y mileísmo.

Mauricio Macri no piensa en un Juntos por el Cambio nuevo, pero tampoco descarta esta tercera opción y sin dudas no le entusiasma el acuerdo con los Milei, pese a que fue el principal promotor para que se consolide en el AMBA. El macrismo sigue definiendo su futuro y entiende que los resultados del 26 de octubre podrían ser la clave para sellarlo.