A 50 años del último golpe militar, Isabel Perón dejó un mensaje a los argentinos

En la víspera del 50.º aniversario de la última dictadura cívico-militar, la expresidenta derrocada María Estela Martínez de Perón le mandó un mensaje a los argentinos. "Me alegro mucho que extrañen los viejos tiempos", indicó.

En declaraciones que formuló desde España al diario Clarín, la exesposa de Juan Domingo Perón también dijo que "recuerda con mucho cariño a los argentinos".

Tras el 24 de marzo de 1976, cuando la Junta Militar derrocó su gobierno constitucional, se refugió en España y rompió todo tipo de relación con la Argentina.

Su llegada al poder se consolidó el 1 de julio de 1974, luego de que el entonces presidente Juan Domingo Perón muriera a sus 78 años durante su tercer mandato. Meses antes, ella había sido electa vicepresidenta en la fórmula Perón-Perón del Partido Justicialista, que obtuvo el 62% de los votos.

Su mandato se extendió hasta el 24 de marzo de 1976, cuando los militares tomaron el poder por la fuerza. Su gestión será recordada como el comienzo del terrorismo de Estado, en un contexto de creciente violencia en la sociedad civil.

A ella se le adjudica el funcionamiento de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), que operó como un grupo parapolicial que desde el Estado perseguía a disidentes políticos. Fue la antesala de lo que serían los "grupos de tarea" durante la dictadura.

Ya fuera del poder, se radicó en España y jamás volvió a tener participación en el debate político argentino. Su imagen quedará impresa en el inconsciente colectivo de los argentinos como el preludio del período más oscuro de la historia del país.