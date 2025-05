Mauricio Macri y Silvia Lospennato aseguraron que la caída de Ficha Limpia fue por "una tremenda impericia" del Gobierno

El rechazo del Senado al proyecto de ley de Ficha Limpia generó muchas repercusiones en la dirigencia política, fundamentalmente entre el PRO y La Libertad Avanza. En este marco, la diputada nacional Silvia Lospennato, y el expresidente Mauricio Macri, se expresaron sobre lo sucedido en la Cámara Alta.

Ambos dirigentes dialogaron en una entrevista televisa con el medio de noticias A24. Allí, al ser consultada por el motivo del fracaso de la sesión, Lospennato manifestó: "El oficialismo dijo que estaban los 38 votos, lo dijo Atauche, lo dijo Francos, lo dijeron los misioneros, y a la hora de la votación estos dos senadores cambiaron sus votos".

En esta línea, aseguró que se abren distintas posibilidades, "pero, básicamente, dos: Atauche sabía o no sabía que esto iba a pasar. Atauche, que tenía que defender un proyecto de su presidente, que se había llenado la boca durante muchos días diciendo que era su proyecto".

Por otro lado, acusó al jefe de bloque de Senadores de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, cometió "una tremenda impericia" por no saber que "le van a faltar dos votos al proyecto de su presidente. Y si sabía es todavía peor. Porque si sabía que no estaban los dos votos, lo que tenía que hacer era pedirle al resto de los senadores que se pararan, se dejaba sin quórum la sesión y el proyecto no se trataba y no se caía". Además, señaló que "en esto ya tenían algo de experiencia, porque se los enseñé yo en enero cuando se trató la ley Bases. Cualquiera que sabe algo de Congreso sabe que la ley no se tendría que haber perdido ayer".

"Si sabían, no retirarla es complicidad. O una impericia absoluta. A mi me cuesta entender cómo un aliado permanente del gobierno que horas antes había votado con el Gobierno, lo va a traicionar por la espalda. ¿A un aliado tan permanente no le avisas siquiera que no vas a votar la ley?", subrayó la candidata a legisladora porteño por el PRO, Silvia Lospennato.

A su turno, Mauricio Macri aseguró: "Para mi es un día triste para la república. Este Gobierno defraudó a millones de Argentinos en la ilusión de ir hacia una sociedad normal donde los corruptos no puedan participar", y ante la consulta sobre la responsabilidad de la sesión fallida, contexto taxativo: "El Gobierno es el único responsable. De vuelta, ahora el presidente equivoca el adversario. El PRO no tiene ninguna responsabilidad".