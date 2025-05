Mauricio Macri criticó al Gobierno por "dar una batalla" en CABA y acusó a Larreta de debilitar al PRO

En el marco de las elecciones porteñas que tendrán lugar el 18 de mayo, Mauricio Macri habló en una entrevista televisiva sobre el escenario electoral en la Ciudad de Buenos Aires y analizó el desarrollo de la campaña de cara a los comicios.

En diálogo con la periodista Luciana Geuna para el canal de noticias TN, Mauricio Macri aseguró:"Esta elección se trata de la Ciudad de Buenos Aires, no está mezclada con lo que va a pasar en el país".

El expresidente criticó al Gobierno nacional por la disputa que planteó en territorio gobernado por el PRO. Al respecto, señaló: "El Gobierno ha decidido emplear la energía escasa en dar una batalla contra el PRO en la Ciudad en vez de ocuparse de todas la cantidad de cosas que faltan porque recién comenzamos a trepar aquella montaña que empezamos a trepar en el 15. En esta elección es importante que todos entendamos que se discute cómo vamos a cuidar lo que obtuvimos y cómo vamos a seguir mejorando", y añadió: "Destruir te lleva un ratito".

Macri se mete de lleno en el sprint final de la campaña en CABA.

Por otro lado, Macri apuntó contra el kirchnerismo: "El kirchnerismo siguió atrapado en sus perversiones ideológicas y el PRO tuvo que evitar que el kirchnerismo ponga una pata en la Ciudad de buenos Aires", en este sentido, agregó: "Bienvenida la competencia, pero muestren un equipo, muestren un proyecto. La Ciudad es una ciudad sofisticada".

Al ser consultado por Horacio Rodríguez Larreta, el expresidente de Boca Juniors manifestó: "Es muy triste lo que le ha pasado a Horacio. El tiene una enorme frustración porque creyó que ya era presidente y terminó creyendo que enfrentar tu propio partido en vez de ir a pedir un espacio y decir 'quiero una interna' y si Jorge quiere reelegir deberá competir con vos. Ahora, ir a dañar, llevar al PRO a un estado de debilidad".

El PRO se prepara para las últimas dos semanas de campaña.

"Por favor, cuidemos lo que hemos logrado, porque si improvisamos nos llevamos la piña. Dentro de cuatro meses se decide cómo continúa la Argentina. Hoy estamos discutiendo no si Adorni es Milei o no, estamos discutiendo cuáles son los mejores legisladores para cuidar lo que hemos hecho y hacia dónde se va", subrayó Mauricio Macri, quien buscó enfatizar en la renovación de legisladores en el parlamento porteño.

Asimismo, el jefe político del PRO apuntaló a la primera candidata de su espacio y diputada nacional, Silvia Lospennato: "Cuando vos ves Lospennato, Adorni, Santoro, etc, no podes dudar. Todos lo que vos soñás en tu vida es Lospennato".

"Si vos no podes sumar al PRO, que es el que te salvó las papas durante todo este año y medio, cinco veces en el Congreso y encima te ayudó a ganar y no podes sumar al PRO, porque que no se puede pelear con todo el mundo todo el día", apuntó Mauricio Macri contra el espacio libertario.

Además, el exmandatario aseguró que "hoy hay un mandato profundo de cambio que no existía en el 15", y añadió: "esa evolución hoy permite al presidente Milei ir adelante con los cambios profundos que necesita la Argentina".