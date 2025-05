Mauricio Macri endureció la campaña y le achacó al Gobierno no luchar contra la corrupción: "Empiecen a barrer por casa"

El expresidente Mauricio Macri está jugando fuerte en la campaña porteña y no afloja sus críticas contra La Libertad Avanza, todo lo contrario. Este viernes, el líder del PRO le achacó al Gobierno de Javier Milei no haber subido "ni un sólo lugar" en el ranking internacional de transparencia desde que comenzó su gestión y reclamó: "Empiecen a barrer por casa".

"Todas las cosas que hemos hecho en estos años han sido en competencia, con transparencia, me enorgullece mucho. En la Ciudad y en la Nación, en los rankings de transparencia mundial nosotros fuimos para arriba", remarcó Macri tras ser consultado por las críticas que recibe de la campaña de La Libertad Avanza.

En ese sentido, el exmandatario enfatizó que cuando asumió la Presidencia, "Argentina estaba en el puesto 107 y en tan solo cuatro años subió al puesto 66. "Un récord en la historia del ranking de un país en ascenso, con acceso a la información pública, licitaciones on line, todo lo que tenia que ver con elementos de transparencia lo hicimos", remarcó.

En contraposición, el caudillo del PRO señaló que "con Alberto (Fernández) volvió al puesto 89, cayó de vuelta, y hoy sigue en el mimo lugar". "Un año y medio que ellos están gobernando no subieron un lugar en el ranking de transparencia mundial, por lo cual, empiecen a barrer por casa", disparó el expresidente en diálogo con El Observador.

La lista que trajo a colación el ingeniero es el Índice de Percepción de la Corrupción, donde Argentina ocupa el puesto 99, junto a países como Etiopía, Indonesia, Lesoto y Marruecos. De acuerdo al índice, desde la llegada de Javier Milei al Gobierno el país se mantuvo en el mismo puesto que estaba al final de la gestión del Frente de Todos con 37 puntos, mientras que el mandato de Cambiemos dejó la gestión en 2019 con 45 puntos.

Interna en PBA y dardos a Karina Milei

Pese a la disputa por la Ciudad, el ingeniero ratificó sus deseos de que el PRO y La Libertad Avanza puedan lograr "un acuerdo más profundo que una elección" en la provincia de Buenos Aires, pero aclaró que los libertarios "tienen que aceptar que sea una alianza, porque tiene que haber institucionalidad".

"Hay que ponerse de acuerdo y decir 'esta es la provincia que soñamos', que empiece acá pero que termine en 2027. Y si ellos tienen a Espert, nosotros tendremos un candidato y la gente elegirá en una primaria cuál es y todos lo apoyaremos, para evitar el Grindetti-Píparo", señaló Macri en referencia a la elección dividida que hicieron amarillos y violetas en 2023, que resultó en la reelección de Axel Kicillof como gobernador.

Inmediatamente, el expresidente cuestionó a los dirigentes de su partido que saltaron -o lo están considerando- a las filas de La Libertad Avanza y subrayó que "los buenos dirigentes que están en el PRO en su enorme mayoría tienen valores y defienden ideas y defienden un sueño y no están para pasarse si gana uno u otro.

La semana pasada, el exmandatario había lanzado que "los dirigentes que tenían precio ya fueron comprados", lo que generó la respuesta del titular de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, que contraatacó: "A los del PRO no había que comprarlos, estaban regalados".

Este viernes, Macri redobló la apuesta y afirmó que "mal los hizo quedar a todos los que están trabajando en el gobierno con lo que dijo (Sebastián) Pareja, de decir que estaban regalados". "Los dejó en una situación desdibujada a todos los que hoy están en el Gabinete o en algunas áreas de gobierno", sentenció.

Sin embargo, si bien admitió que si "uno lo escucha a Pareja es bastante pesimista", el jefe del PRO en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, "ha ido a reuniones con la mejor vocación". "Nosotros estamos para sumar pero si ellos hacen lo mismo que hasta ahora...", dudó Macri.

Además, como lo viene haciendo en sus últimas apariciones, el exmandatario apuntó contra la presidenta de La Libertad Avanza por frustrar la unidad en la Ciudad. "La verdad, fue una decisión de Karina Milei, no hay otra explicación", disparó Macri, y cuestionó: "Si tuvimos la generosidad inédita en la historia argentina de haber bancado los trapos como los bancamos cada vez que tuvieron al borde de una crisis que nos volvía al escenario de la híper, cómo no íbamos a tener la generosidad de ir juntos".

"Siempre dijimos que estábamos dispuestos a ir juntos y eso terminó en siete distritos, siete cerrados por Karina Milei sin el PRO, y en el Chaco peor, le pidieron al gobernador (Leandro Zdero) que no integremos la coalición, que sólo pudiésemos adherir, nos sacaron de la coalición por pedido de La Libertad Avanza", aquejó el expresidente, y cerró: "Nosotros no estamos para la pequeña, estamos para ayudar a sacar el país adelante. No creíamos que una prioridad era pelear en la Ciudad y ojalá que todas las ciudades-provincias tuvieran un gobierno similar al de la Ciudad".