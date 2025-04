Con palos para Mauricio Macri, Manuel Adorni ninguneó al PRO: “No es una alternativa”

En la recta final hacia las elecciones legislativas en CABA, el vocero presidencial y candidato a por La Libertad Avanza, Manuel Adorni, cargó contra Mauricio Macri, a quien señaló de “hacerse cargo” de la campaña, y minimizó al PRO. Mientras tanto, la alianza en la provincia pende de un hilo.

En diálogo con A24, el libertario cuestionó al líder amarillo por haberlo criticado. “A los expresidentes no les caben las chicanas”, sostuvo y, aunque consideró que “es parte del juego político”, insistió que Macri debería “tratar de aportar valor”, por la envergadura de su excargo.

El PRO y LLA se acercan en la provincia de Buenos Aires. Foto: archivo.

En el terreno concreto de las elecciones porteñas, Adorni lanzó que “el concepto de creer que uno se puede quedar con algo que no es suyo no está bien” y cargó fuerte contra el espacio amarillo. A pura chicana, consideró que “nosotros no tenemos nada que discutir con el PRO en este cambio que viene”.

“Para nosotros es o kirchnerismo o la libertad avanza”, aseguró el vocero. “No hay otra cosa, porque creemos que efectivamente hoy el PRO no es una alternativa al kirchnerismo, porque no lo fue cuando gobernaba Nación y porque no lo es ahora en la ciudad”, sumó.

Sus declaraciones caen en medio de las negociaciones en la provincia de Buenos Aires para sellar una alianza contra el kirchnerismo, con fuertes acercamientos hacia los diputados nacionales Diego Santilli y Cristian Ritondo. Sin embargo, ayer Macri le puso paños fríos al acuerdo.

En ese marco, Adorni reconoció que “comparten agenda” con dichos legisladores y siguió tirando dardos. “Si el PRO hubiese querido compartir agenda con nosotros hoy hubiésemos estado juntos en la Ciudad. Y no se dio, y vamos solos”.

En concreto, mencionó claras diferencias con la gestión de Jorge Macri. Aunque desmintió que haya “olor a pis” como popularizaron otros candidatos, se metió con la caja porteña al cuestionar la decisión de no “pasar la motosierra” por determinadas áreas.

“El ‘no hace falta motosierra’, indica que está bien gastar 100.000 millones de pesos en un año en pauta oficial. Nosotros creemos que no. Y que haya 2.600 funcionarios, a mí me parece que ahí hace falta motosierra”, planteó. y cerró: “Es un debate de ideas, son dos modelos”.