Con o sin el permiso de Mauricio Macri, amarillos y libertarios avanzan en la provincia de Buenos Aires

Mientras el PRO y La Libertad Avanza se tiran con todo lo que tienen en la Ciudad de Buenos Aires, la novela continúa del otro lado de la General Paz, donde el acuerdo entre amarillos y violetas "está bien avanzado", según confirmaron a MDZ fuentes de ambos espacios. Ese progreso, que se explicitó con una nueva foto disruptiva, no parece incluir al expresidente Mauricio Macri, cuya influencia sobre las negociaciones es puesta en duda por propios y ajenos.

El mayor gesto simbólico de la semana, aunque no el primero, que dio cuenta del avance en las conversaciones fue la foto que compartió este jueves la máxima autoridad de La Libertad Avanza a nivel nacional, Karina Milei, de una reunión mantenida en secreto en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, donde participaron su mano derecha, Eduardo 'Lule' Menem, y el titular del partido en el distrito bonaerense, Sebastián Pareja.

Al convite acudió lo que en el PRO denominan "el triángulo de hierro amarillo", que integran Cristian Ritondo, el líder del partido en la provincia; el diputado nacional Diego Santilli, la figura del PRO que mejor mide entre los bonaerenses; y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, el jefe municipal de mayor peso que tiene el partido.

La foto que compartió Karina Milei junto a Lule Menem, Sebastián Pareja, Diego Santilli, Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro.

Un desafío al expresidente

La postal fue una secuela de la primera reunión celebrada en Casa Rosada a mediados de marzo -que también incluyó al presidente Javier Milei-, donde amarillos y libertarios anunciaban un principio de acuerdo para avanzar hacia una alianza en la Provincia. Tanto en esa oportunidad como esta semana, brilló por su ausencia José Luis Espert, el diputado nacional que Milei ha perfilado como su nominado en el distrito.

El motivo es simple, ni de un lado ni del otro tienen en cuenta la opinión del economista para el armado de listas, ya que consideran que su único mérito para estar en la danza de nombres es su vínculo con el presidente. "Él tiene su propio partido en la Provincia", aseguraron a este medio fuentes al tanto de las negociaciones.

Más allá del estado de las conversaciones, la pregunta que volvió a surgir -como ocurrió tras la primera foto- es si Mauricio Macri validó el cónclave, o si incluso estaba al tanto, mientras en paralelo continuaba sus críticas contra Karina Milei y Santiago Caputo por el asalto de La Libertad Avanza sobre la Ciudad de Buenos Aires, el bastión que gobierna el PRO desde hace 18 años.

La primera reunión de trabajo entre Cristian Ritondo, Diego Santilli, Karina Milei, Lule Menem y Javier Milei.

En ese sentido, el exmandatario sostuvo el miércoles por la noche, antes de difundirse la foto, que no había mayores avances en las negociaciones bonaerenses y que "lo único que queda vigente es Cristian Ritondo, como presidente del partido, que sigue tratando de conversar sobre cómo se logra algún tipo de acuerdo en provincia".

Sin embargo, en Casa Rosada tanto el asesor estrella como la hermanísima tienen la clara intención de que cualquier acuerdo que se firme con el PRO se haga sin la mediación del ingeniero, a quien le bajaron la persiana por vincularlo a supuestas avanzadas sobre el Gobierno para intentar quedarse con lugares dentro del Gabinete y el organigrama del Estado, pero también negocios como la concesión de la Hidrovía. Así, las últimas manifestaciones del caudillo amarillo terminaron de quemar las naves.

Karina Milei y Santiago Caputo, dos de los vértices del triángulo de hierro de Javier Milei que están enfrentados con Mauricio Macri.

En ese marco, desde el armado bonaerense libertario aseguran que "cuando Ritondo y Santilli se sientan con los suyos, en ningún momento hablan de Macri" y recuerdan la reacción del exjefe de Gobierno porteño tras la primera foto conjunta en Balcarce 50: "Macri automáticamente dijo que la gestionó él, cuando en realidad se enteró por los diarios".

Desde el entorno del presidente del PRO bonaerense replicaron que Ritondo lleva adelante las negociaciones por instrucciones de Macri y le reporta los avances, pero aclaran que el ingeniero "no está encima de los detalles" y su enviado no pide permiso antes de avanzar. Por ese motivo, quedan dudas sobre si una eventual orden del expresidente podría terminar con la negociación o si la maquinaria puesta en marcha ya no puede desactivarse.

El estado de las negociaciones

Más allá de las reuniones en Casa Rosada y el Congreso, esta semana se produjeron otros gestos que dan cuenta del acercamiento diplomático entre ambas fuerzas, como un intercambio de elogios por redes entre Ritondo y Sebastián Pareja o la foto del marplatense Guillermo Montenegro con Alejandro Carrancio, mano derecha de Pareja en el armado bonaerense y el aspirante libertario en el municipio. "Es un símbolo importante, muestra un entendimiento en un lugar clave, dijeron a este medio fuentes violetas.

Otra señal que pasó desapercibida fue la reunión privada que mantuvieron en Casa Rosada este miércoles el exministro de Educación de Macri Alejandro Finocchiaro, uno de los satélites que orbitan a Cristian Ritondo, con Manuel Vidal, quien fue el jefe de Gabinete de Finocchiaro en sus tiempos como funcionario y hoy es uno de los principales operadores políticos de Santiago Caputo.

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, junto al referente de La Libertad Avanza en el distrito, Alejandro Carrancio.

En términos concretos, desde el PRO aseguran que habrían alcanzado un acuerdo para que La Libertad Avanza respete los distritos donde hoy gobiernan intendentes amarillos. "En nuestros municipios la lapicera la tenemos nosotros, el resto está la conversación lugar por lugar", subrayan, dando cuenta de la complejidad de lograr acuerdos en las 135 localidades que componen la provincia más poblada del país.

En ese sentido, señalan que el desdoblamiento de los comicios provinciales que anunció esta semana el gobernador Axel Kicillof modifica el panorama y abre la posibilidad de plantear acuerdos para que un candidato violeta encabece una lista en la elección local y que uno amarillo lo haga en la nacional, y viceversa.

Por parte de La Libertad Avanza, aseguraron a MDZ que más allá de lo que suceda en la cúpula dirigencial, las negociaciones se llevan "uno a uno" y se dan "naturalmente" en cada caso. Además, enfatizaron que "competir con el sello propio es una condición inamovible".

"Después el que quiera venir, que venga. Si tienen a alguien que mida más en un distrito, va a primar el pragmatismo", agregaron. En el PRO no descartaron la posibilidad de ir dentro de una lista violeta, y recordaron que "ya lo hicieron en 2013 con Massa". "Por qué no lo podríamos hacer ahora", plantean. Sin embargo, para eso es un requisito que el Gobierno llegue bien a octubre.

Mientras tanto, Ritondo encabezará el próximo martes una reunión en la sede central del PRO en la calle Balcarce con intendentes del partido, las principales autoridades de la Legislatura Bonaerense y el excandidato a gobernador del partido Néstor Grindetti, para conversar sobre el estado de las conversaciones.

La réplica de Macri

Ante un nuevo desafío en las puertas, el expresidente compartió -a través del intendente de Junín, Pablo Petrecca- una foto de una reunión con su primo, el alcalde porteño, Jorge Macri, Cristian Ritondo y el mencionado jefe municipal. El encuentro, celebrado el jueves por la mañana, se dio a conocer tan solo una hora y media antes de que Karina Milei publicara la foto de la reunión con los ex Juntos por el Cambio.

En la reunión, Macri le dio dos "sugerencias" a Ritondo para plantear en la mesa de negociación que lleva con Karina: rebajar las agresiones libertarias en la campaña porteña y cuidar los lugares del PRO en el armado de listas, localidad por localidad.

La foto que compartió el intendente de Junín, Pablo Petrecca, junto a los Macri y Cristian Ritondo.

Para un colaborador del exmandatario, la foto de Karina con los alfiles del PRO "es lo mismo de siempre". "No hubo mucho avance concreto más que una foto, no se negoció nada. Nosotros, como dijimos antes, esperamos que haya realmente trabajo en conjunto", dijo la fuente consultada a este medio.

En ese sentido, en el entorno de Macri remarcan que "Mauricio está al tanto de todo" lo relacionado a las negociaciones, y que es él quien eventualmente tomará la decisión final sobre si avanzan o no hacia un acuerdo con los libertarios. Sin embargo, un dirigente amarillo de vínculo aceitado con la Casa Rosada lo pone en duda. "Macri está como el rey del Principito", graficó el dirigente, y explicó: "Dice que da las órdenes porque necesita aparentar que todavía tiene el poder".