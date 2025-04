Pese al duelo de Macri con el Gobierno, Cristian Ritondo insistió con la unidad entre el PRO y LLA en PBA

El jefe de la bancada del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, puso paños fríos este martes a la disputa entre amarillos y libertarios desembocada por las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires e insistió con su llamado a la unidad de ambas fuerzas en la provincia de Buenos Aires para "ponerle fin al populismo".

"Lo que vivimos hoy en la provincia de Buenos Aires no es gestión, es abandono. Kicillof sigue gobernando para la militancia, no para los bonaerenses", inició Ritondo su posteo en redes sociales, haciendo referencia a la interna que por estos días sacude al peronismo bonaerense y enfrenta al gobernador con la titular del PJ Nacional, Cristina Fernández de Kirchner, por el desdoblamiento de los comicios provinciales en el distrito.

Ante "ese modelo agotado", el referente cambiemita reafirmó "la necesidad de construir una nueva mayoría" y remarcó: "La unidad que demostramos en el Congreso Nacional, entre el PRO y La Libertad Avanza, representa una oportunidad histórica también en la provincia para ponerle fin al populismo y devolverles a los vecinos orden, seguridad y futuro".

El posteo de Cristian Ritondo donde llamó a la unidad en la provincia de Buenos Aires.

Los dichos del exJuntos por el Cambio llegaron en medio de la batalla discursiva que está librando el PRO, encabezado por su líder, Mauricio Macri, con la cúpula del Gobierno -especialmente el llamado Triángulo de Hierro del presidente, integrado por el asesor Santiago Caputo y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei- ante la guerra electoral que declararon los libertarios con la candidatura del vocero presidencial, Manuel Adorni, para disputarle su bastión al ingeniero.

En declaraciones televisivas, el expresidente señaló el lunes por la noche que el entorno presidencial desvió el rumbo inicial de Javier Milei y "lo convenció, lo manipuló hacia un proyecto de poder, poniendo la energía donde no había que ponerla". A la par, el exjefe de Gobierno defendió la gestión de su primo Jorge y remarcó que "si hoy la seguridad de Buenos Aires es una de las mejores del mundo, a pesar de que a metros pasa lo que pasa, es gracias al esfuerzo del PRO creando su propia policía y organizándola de forma distinta".

Subido a la campaña en la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri redobló sus críticas contra el entorno del presidente Javier Milei.

Los cuestionamientos no son gratuitos y reciben sus debidas réplicas, la última de ellas por parte de Adorni, que en diálogo con LN+ aseguró que el PRO está en “proceso de desintegración o disolución” porque "perdió su identidad".

"Los últimos dos candidatos del PRO en la elección presidencial- que fueron Patricia (Bullrich) y Horacio (Rodríguez Larreta)- no pertenecen más al PRO. Y su fundador, que es el expresidente Mauricio Macri, no participa de la elección. Por eso digo que el PRO se está disolviendo. Son procesos políticos, no mucho más”, disparó.

En ese contexto, la disputa amenaza con desbordar el territorio de la capital federal y generar oleaje en la provincia de Buenos Aires, donde tres semanas atrás La Libertad Avanza y el PRO anunciaban un principio de acuerdo para ir hacia una eventual alianza para competir contra el oficialismo bonaerense de Axel Kicillof.

En marzo, Cristian Ritondo y Diego Santilli participaron de una reunión con Karina Milei donde anunciaron un principio de unidad en la provincia de Buenos Aires.

Dicho anuncio se produjo tras una reunión encabezada por Karina Milei, su mano derecha, Eduardo 'Lule' Menem y su armador bonaerense, Sebastián Pareja, con los diputados nacionales amarillos Diego Santilli y Cristian Ritondo. Para coronar la cumbre, el presidente Javier Milei se sumó a la foto que se difundió con un mensaje de unidad.

"Estamos concentrados en erradicar el populismo de nuestro país y la provincia de Buenos Aires se lleva todas las miradas. Para conseguirlo avanzamos en trabajar en conjunto a fin de integrar nuestras propuestas y darles a los bonaerenses un futuro mejor. Fin", había posteado Adorni en sus redes.

Sin embargo, los constantes cruces en la Ciudad desataron las especulaciones acerca de si el enfrentamiento con los Macri podría poner en riesgo ese camino de unidad. Para despejar esas dudas, el propio Pareja, presidente de La Libertad Avanza bonaerense, retomó el posteo de Ritondo y replicó su mensaje de unidad.

La respuesta de Sebastián Pareja a Cristian Ritondo en medio de la disputa entre libertarios y amarillos en la Ciudad de Buenos Aires.

"Muy buen planteo, Cristian. Hay algo que se está dando de manera natural, y nos llena de orgullo que así sea. Los integrantes de LLA y el PRO logran un entendimiento que no es ni más ni menos que en beneficio de los bonaerenses. Más pronto que tarde se respirarán aires de libertad en toda la provincia de Buenos Aires", escribió el libertario.

Con el desdoblamiento anunciado por el gobernador Axel Kicillof este lunes, todavía no queda claro cómo podría verse afectada la relación de fuerzas en la provincia, pero desde amarillos y violetas bajó el mensaje de sembrar tranquilidad. Habrá que esperar.