Macri sobre la fuga de dirigentes del PRO a La Libertad Avanza: "Todo a lo que le veían precio ya lo compraron"

Luego de su viaje a la ciudad de Balcarce y un día antes de su visita a Tandil, Mauricio Macri aterrizó en Mar del Plata este miércoles en medio de la campaña electoral en Provincia de Buenos Aires. Allí brindó una conferencia de prensa, se reencontró con referentes del PRO de la Quinta Sección, criticó la gestión de Axel Kicillof y habló del posible acuerdo con Javier Milei.

Macri se encuentra en la Ciudad Feliz con el intendente Guillermo Montenegro, el diputado nacional y presidente del partido bonaerense, Cristian Ritondo, y el asesor Fernando De Andreis; más tarde también se les sumó el diputado Diego Santilli, quien no llegó a la foto pero participa de la jornada en la costa. Y mientras Mauricio realiza su gira de cara a las elecciones, se prepara para mañana llegar a su ciudad natal: Tandil.

Por supuesto, en terreno marplatense no pudo pasar desapercibido el tema central que lo compete dentro de toda la provincia: ¿Hay o no alianza con La Libertad Avanza? El titular del espacio amarillo, durante una rueda de prensa en el Torreón del Monje, reiteró en que desde su lugar existen intenciones de negociar: "Si hay vocación y generosidad de las partes, el tiempo existe. Acá lo importante es que pongamos un proyecto de país por arriba de todos los intereses particulares. ¿Discutimos un proyecto de país o de poder? Si es uno de poder, no vas a llegar a un acuerdo; si es de país, sí".

Mauricio Macri con Fernando de Andreis, Guillermo Montenegro y Cristian Ritondo en Mar del Plata. Foto: Gentileza

"El presidente y el ministro de economía evitaron con suerte una hiperinflación hace un año y medio. Entonces, (hay que) saber decirle que sabemos que la situación no está bien, que le cuesta tal vez más que nunca, pero que el rumbo económico de Argentina es el rumbo correcto. No es el final del camino, no es solo el rumbo, estamos empezando a recorrer el camino que va a permitir que los salarios mejoren, más oportunidades de empleo, es un proceso que recién comienza", analizó.

De este modo, el expresidente de la Nación añadió: "Y faltan hacer muchísimas más cosas, pero si seguimos en esta dirección durante varios años, la Argentina va a ir reduciendo sistemáticamente la pobreza y mejorar la situación de todos los que habiten el suelo argentino. Es un ciclo que hay que recorrer, desde el PRO vamos a tratar de ayudar para que esto vaya lo más rápido posible, pero que lleva su tiempo".

Luego refirió a la "odisea" que representa en la vida de los bonaerenses salir de sus casas por la inseguridad, o conducir a sus hijos a las escuelas con un sistema educativo golpeado, sobre todo tras la pandemia. "Ese tipo de cosas nos deben convocar y dejar de lado los intereses particulares de cada uno. Necesitamos acuerdo y tirar todos juntos del carro para no tener jubilados cobrando la mínima, empleados debajo de la línea de pobreza, todas cosas que pasan hoy producto de décadas de populismo que destruyó un país que tenía todo para estar entre los más potentes del mundo. Si trabajamos juntos, podemos volver a ser ese país", manifestó.

También reivindicó el rol de Cristian Ritondo, jefe del partido en Provincia, para seguir armando las alianzas. De hecho, el diputado nacional, junto a Diego Santilli, presidió la reunión de ayer con 13 intendentes y algunos legisladores más en la sede del PRO, dentro del barrio porteño de San Telmo, para avanzar en estas discusiones.

Mauricio entonces retomó su punto y aseguró que su espacio tiene la vocación necesaria para terminar con el populismo que gobierna y daña la provincia: "En nuestro caso, vamos a hacer lo imposible para darles una propuesta que genere más entusiasmo, algo que nosotros venimos haciendo en soledad, desde hace 20 años que venimos batallando contra el kirchnerismo, que ha sido realmente muy dañino para el presente y futuro de todos los argentinos".

Mauricio sobre la fuga de dirigentes del PRO

Durante la conferencia, se le consultó acerca de la fuga de dirigentes macristas a las filas libertarias, un fenómeno que se estuvo viendo mucho en el último medio año, como con Diego Valenzuela, intendente del partido de Tres de Febrero. "Me da la sensación de que todo a lo que le veían precio ya lo compraron, pero acá no hay gente con precio, hay gente con valores", disparó Macri.

"Si realmente hay vocación de trabajar juntos, la vamos a encontrar. Lo otro es un camino que nosotros no recomendamos, pero si de golpe alguno de ellos cree que puede llegar a tener algún tipo de éxito...", manifestó el expresidente de la Nación. Ante ello, reiteró en que no cree que quienes toman esas decisiones "sean el núcleo más importante de los dirigentes valiosos que tiene este espacio".

Mauricio Macri llegó a Mar del Plata este miércoles. Foto: Gentileza

"Nosotros tenemos una escuela de formación de dirigentes, ahora lanzamos un nuevo programa de formación de dirigentes de la Fundación Pensar con la Universidad de San Andrés. Le damos mucha importancia a la gestión, el método, equipo, constancia, conocimiento, lo importante es transformar la realidad. Son capacidades y a eso sumarle la voluntad política", recordó.

Lo que tienen por delante con La Libertad Avanza es, esencialmente, un acuerdo institucional para acompañar el proyecto de pais que plantea Javier Milei. "Con el gobierno de Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina se rompió la confianza que se había vuelto a construir entre el 2015 y 2019. Para buscar otra vez esa confianza, hace falta un fortalecimiento institucional, y eso es lo que representa el PRO", cerró Macri.

Los próximos pasos del PRO bonaerense

A pedido de Ritondo y Santilli, el martes se reunieron intendentes, diputados, senadores y demás referentes macristas en la sede del PRO, ubicada en Balcarce al 412. El titular del bloque en la Cámara de Diputados de la Nación fue el encargado de hablar ante la prensa una vez finalizado el encuentro: "Convocamos a todos los concejales del PRO en una reunión de acá a 15 días, que son como 300 en la provincia, para revisar nuestra realidad provincial en cada uno de los territorios, seguir trabajando, dialogando con La Libertad Avanza, que es de público conocimiento".

El objetivo es intentar ganarle al kirchnerismo en sus tierras, y para eso el diputado anticipó que también hay diálogo con intendentes radicales. "A esto hay que agregarle que ratificamos nuestra posición en contra de las reelecciones indefinidas para los cargos de intendentes", indicó.

Aseguró que es un trabajo riguroso, distrito por distrito, cuidando la gobernabilidad de cada alcalde. Por su parte, reconoció que el bando violeta maneja cierta ansiedad por sellar prontos acuerdos, pero que tampoco puede evitar poner los focos en los resultados del 18 de mayo, en la Ciudad de Buenos Aires.

La reunión con los concejales bonaerenses se espera que se desarrolle -quizás- entre el jueves 8 y el viernes 9 de mayo, entendiendo que la Fundación Pensar de la Provincia estará presente. La alianza que plantean sería, esencialmente, de partidos políticos.