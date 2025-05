El PRO mantiene su acusación al Gobierno y destaca el perfil anticorrupción de Silvia Lospennato

Este jueves, a contramano de todos los pronósticos, el Senado rechazó el proyecto de ley de Ficha Limpia que ya contaba con media sanción en la Cámara de Diputados y que hubiera permitido convertir en ley la iniciativa. A raíz de este hecho, la diputada nacional Silvia Lospennato y el PRO, repudiaron enfáticamente lo sucedido.

A través de un video publicado en X, el PRO de la Ciudad de Buenos Aires apuntó contra La Libertad Avanza por asociarse con el kirchnerismo para voltear la iniciativa impulsada por la candidata a legisladora porteña del oficialismo porteño, Silvia Lospennato.

"Silvia Lospennato es la representación de una Argentina que le dice no a la corrupción. Se plantó frente al kirchnerismo, frente a la impunidad, frente al silencio cómodo de muchos", inicia la pieza audiovisual, y añade la intervención de la dirigente amarilla en Diputados: "Y la gente va a juzgar a los que sean cómplices de la impunidad".

El video continúa: "No pacta, no acomoda el discurso, no negocia principios a cambio de un lugar. Mientras algunos simulaban luchar contra el kirchnerismo para las cámaras y la ley se caía, ella eligió hablar".

El posteo concluye con una declaración de Lospennato en la conferencia de prensa de este jueves: "Y el precio de los apoyos parlamentarios se publican en el Boletín Oficial", y una interpelación al electorado porteño: Este 18 de mayo es con Silvia, la única que realmente le pone un freno al kirchnerismo".

El descargo de Silvia Lospennato

Antes de que la cuenta del PRO en territorio de Jorge Macri se hiciera, Lospennato publicó un descargo en su perfil de X: "Cuánto más se esfuercen en mentir, menos les van a creer. La verdad siempre vence".

Descargo de Silvia Lospennato a propósito del rechazo del Senado a Ficha Limpia.

En el tuit, la diputada nacional del PRO comparte un mensaje de un miembro de Padres Organizados, una red de familiares que buscan promover el acceso a la educación a todos los niños y adolescentes en suelo Argentino.