La furia del PRO tras el rechazo en el Senado al proyecto de Ficha Limpia

Después de que el Senado rechazara avanzar con el proyecto de ley de Ficha Limpia, que ya contaba con media sanción de Diputados, el PRO y la diputada, Silvia Lospennato, expresaron su indignación a través de un mensaje en redes sociales. La candidata a legisladora porteña por el PRO, criticó duramente a los legisladores que bloquearon la norma y los acusó de proteger la impunidad.

El mensaje del PRO en X.

"Ganaron los corruptos", fue el primer mensaje que lanzó el PRO en su cuenta de X (ex Twitter). “Lamentable. Han defraudado a la Argentina. Pero no vamos a parar hasta saber qué pasó. No vamos a parar hasta que los corruptos no ganen más en la Argentina. Los que quieren impunidad. Los que miran al costado. No nos van a frenar. Sépanlo”, publicó Lospennato en su cuenta de X luego de que finalizara la sesión.

Descargo de Lospennato tras el rechazo a Ficha Limpia. Foto: X.

El tratamiento en el Senado había generado fuertes expectativas, especialmente luego de que el bloque de La Libertad Avanza asegurara su respaldo al proyecto, que busca impedir que personas con condenas por delitos de corrupción accedan a cargos electivos. Sin embargo, el rechazo terminó de sellarse tras la negativa del kirchnerismo y los votos de los senadores misioneros Arce y Rojas Decut.

El proyecto de Ficha Limpia se había transformado en una de las banderas del PRO de cara al año electoral. Y tras el comunicado del bloque de senadores libertarios ratificando su acompañamiento a la iniciativa, todo parecía que el espacio amarillo iba a celebrar el día de hoy. La Libertad Avanza temía por la posible capitalización política que pudiera hacer Silvia Lospennato en la elección porteña de aprobarse la iniciativa. El manto de sospecha se había extendido hasta último momento.

Finalmente, el proyecto, que ya contaba con media sanción en Diputados, fue rechazado y este año ya no podrá volver a tratarse. La iniciativa cosechó 36 votos afirmativos, 35 negativos y 0 abstenciones.

El Gobierno porteño apuntó contra el oficialismo

Por su parte, la vocera del Gobierno porteño y candidata a legisladora del PRO, Laura Alonso, le agregó un condimento al enojo amarillo y apuntó contra el oficialismo nacional. "Cuando un gobierno quiere una ley y va al recinto es para ganar. Acá y en Marte", inició su acusación.

El dardo de Laura Alonso hacia el Gobierno nacional.

La funcionaria de Jorge Macri agregó que "perder, salir a coro en redes llorando transparencia y echarle la culpa a dos votos alquilados, es obviamente un pacto de mutua conveniencia", insinuando un acuerdo entre la administración de Javier Milei y el kirchnerismo para dejar caer la ley. "TMAP (todo marcha de acuerdo al plan) celebra", cerró Alonso afilada.