Silvia Lospennato reivindicó su identidad PRO y cuestionó a Patricia Bullrich: "Está siendo coherente"

En una jornada signada por las especulaciones sobre el apoyo de la administración libertaria al proyecto de Ficha Limpia, y tras la afiliación de Patricia Bullrich a La Libertad Avanza, la diputada nacional y candidata por el PRO a legisladora porteñaSilvia Lospennato, de cara a los comicios del 18 de mayo, defendió a su espacio y subrayó la "lealtad con las ideas" del partido.

En una entrevista con TN, Silvia Lospennato fue consultada por los principales acontecimientos de este martes, a lo que respondió: "A nosotros no nos define una elección. A mí, ganar o perder una elección no me define mi pertenencia al PRO, voy a seguir siendo PRO como hace 15 años".

"Compartimos el rumbo económico del presidente y por eso lo hemos acompañado. Nosotros siempre hemos estado en el lugar donde hay que estar: defendiendo a los argentinos", señaló quien encabeza la lista a legisladores porteños de Buenos Aires Primero (PRO).

A su vez, Lospennato apuntó contra el oficialismo debido a las recurrentes críticas hacia el espacio que conduce Mauricio Macri: "Es muy injusto para un partido que ha mostrado una enorme lealtad con las ideas. La soberbia es una mala consejera en la política. El adversario es el kirchnerismo. Yo le diría a La Libertad Avanza que deje de confundir el adversario".

Sobre la afiliación de Patricia Bullrich al espacio violeta, Lospennato aseguró que "está siendo coherente con su historia política. Ella está en el Gobierno, es ministra de este Gobierno, está siendo coherente", a la vez que deslizó que Bullrich "está haciendo campaña en contra del PRO".

"Hay una sola lista PRO que representa los valores que los porteños vienen eligiendo hace muchos años", aseguró Lospennato respecto a la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, quien le disputa el electorado al PRO. Además, disparó contra la lista de Leandro Santoro: "Hay un riesgo si hay más kirchneristas en la legislatura, él es la cara amable de una lista ultrakirchnerista".

Por otro lado, al ser consultada sobre el tratamiento de este miércoles en el Senado sobre el proyecto de ley de Ficha Limpia que cuenta con media sanción en Diputados, manifestó: "Los votos están. Mañana el que no apruebe la Ficha Limpia le garantiza la impunidad a Cristina".