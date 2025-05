Cristina Fernández de Kirchner lo sigue de cerca: ¿están los votos para la aprobación de Ficha Limpia?

En la previa a la votación en el Senado Nacional por la Ley de Ficha Limpia, el conteo de votos entre los distintos bloques ya tienen un número bastante certero. Las cuentas que hacen desde el peronismo dan 38 votos a favor y 34 en contra. El proyecto habría podido juntar, finalmente, las voluntades del PRO y La Libertad Avanza, junto con la Unión Cívica Radical y diferentes senadores de partidos provinciales. Los votos en contra solo provendrían de Unión por la Patria y los senadores de Convicción Federal. Sin embargo, en las últimas horas, la Libertad Avanza puso en duda la aprobación en el día de hoy, ya que significaría darle una bandera a Silvia Lospennato de cara a las elecciones porteñas del 18 de mayo.

De darse este resultado (tarde o temprano), la más comprometida de la escena política nacional sería Cristina Fernández de Kirchner. No solo se vería impedida de presentarse a una candidatura nacional, sino que también no podría ser reelegida como presidente del PJ nacional. Quedaría como resguardo una candidatura provincial, que La Cámpora ya está alentando con carteles que rezan "Cristina 2025", por toda la Tercera Sección electoral. Sin embargo, algunos argumentan que esta ley no se podría aplicar de forma retroactiva para afectar a la expresidenta.

Comunicado de los Senadores de LLA del 5 de marzo, antes de poner en duda la aprobación para este miércoles Foto: Prensa LLA

Igualmente, desde quienes defienden la ley, se afirma que esta podría aplicarse retroactivamente sin problema; ya que se daría solamente si fuera una ley penal que agrave condenas. Ya de por sí, tener antecedentes penales obsta a otras actividades de la vida civil. En la administración pública misma este puede ser un impedimento. Por lo que la postulación a cargos políticos no sería el primer caso de este tipo. Aunque desde el kirchnerismo, aparece como elemento extra la voluntad popular y su hipotética vulneración.

Máximo Kirchner y Mayra Mendoza recorriendo Quilmes y un sugerente cartel detrás. Foto: X

El caso de Lula da Silva en Brasil va a ser esgrimido hoy en el recinto como uno de los argumentos principales en contra de esta ley. El actual presidente brasileño no pudo presentarse en las elecciones presidenciales del 2018 a causa de la versión de la Ley de Ficha Limpia (que él mismo había impulsado en su momento en 2010). Para muchos, la causa de la victoria de Jair Bolsonaro. El Supremo Tribunal brasileño terminaría anulando la condena de 12 años que pesaba sobre Lula en 2021 por errores en el proceso.

Lula, inhabilitado para competir en 2018, fue reelecto en 2022. Foto: Archivo

Pensando más allá de las dos condenas que lleva a costa Cristina Fernández de Kirchner, esta medida sigue revistiendo un carácter temporal. De llegar eventualmente a la Corte Suprema su tratamiento y fallar esta en contra de las condenas previas, aunque por ahora sea una posibilidad remota, la inhabilitación quedaría sin efecto.