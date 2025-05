Las razones por las que Cristina Kirchner exige apartar a Ricardo Lorenzetti de la causa “Vialidad”

La ex vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner exigió el apartamiento del Ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti para que se abstenga de intervenir en el expediente donde fue condenada por administración fraudulenta y que actualmente se encuentra en manos del máximo tribunal.

En un escrito de 14 páginas firmado por su abogado Carlos Beraldi y presentado ante la oficina judicial del máximo tribunal, Cristina señaló que el ministro de la Corte "desea dejarla fuera de los comicios legislativos".

El Juez de la Corte Ricardo Lorenzetti

La ex jefa de Estado señaló que tanto la independencia, la imparcialidad e integridad del supremo está “severamente comprometida”, luego que este último dejara entrever durante una reciente entrevista televisiva que la resolución de la causa donde además fue inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos podría resolverse antes de los comicios legislativos previsto para octubre

Lorenzetti, quien junto a Horacio Rosatti y Carlos Rozenkrantz integran la Corte Suprema de Justicia tienen para responder por más de una decena de recursos de queja del expediente que ingresaron al palacio judicial de la calle Talcahuano el pasado 31 de Marzo.

Asimismo Cristina apuntó a la relación entre el juez y el Presidente y agregó “la independencia del Dr. Lorenzetti se ve aún más comprometida si se tienen en cuenta las manifestaciones públicas de Javier Milei, quien el pasado 27 de marzo aseguró que Cristina Kirchner ‘va a ir presa”.

Horacio Rosatti, Carlos Ronzenkrantz y Ricardo Lorenzetti

Ahora, Ricardo Lorenzetti definirá si acepta la recusación o no, de la que posteriormente Rosatti y Rozenkrantz deberán evaluar si rechazan in limine el pedido, lo confirman o por otra parte determinan su exclusión para que no intervenga en la causa. De prosperar la recusación, la votación para ratificar o no la condena de Cristina quedaría de dos magistrados y en consecuencia deberá sortearse un conjuez entre los titulares de las Cámaras Federales del país.

Lo anterior no quiere decir que más conjueces no puedan intervenir en “Vialidad”. De no existir convergencia en las posiciones de los magistrados para lograr una mayoría, se tendría que sortear otros dos conjueces para la votación.