El fuerte mensaje de Baby Etchecopar ante los rumores de censura de Javier Milei

Las nuevas declaraciones de Javier Milei contra la prensa, tensionaron su relación con el periodismo. Horas después de una seguidilla de tuits polémicos del presidente, comenzaron a correr rumores de censura hacia algunos periodistas y Baby Etchecopar salió al cruce.

Los conflictos entre el mandatario libertario y la prensa se agudizaron esta tarde tras la versión de que habría pedido la cabeza de Luis Novaresio y Baby Etchecopar, quien no se quedó callado y le dedicó un video furioso al presidente. “Ni siquiera puedo creer que sea verdad” empezó su descargo el conductor, encendido. “No puedo creer que después de tantos años de democracia no se haya entendido nada. No busco con esto prensa, ni busco respuestas, ni aprobaciones”, aclaró.

El periodista Baby Etchecopar. Foto: archivo.

Mirando a cámara, Baby dejó en claro su rechazo ante el hecho que el “Gordo Dan” diga “Javier, poné preso a Baby, o poné preso a Gabriel Levinas o poné preso a Luis Novaresio”, y disparó: “La sola idea de que en democracia no se pueda opinar en contra porque se busca la cárcel es ridícula”.

Sobre el cierre de su video, Etchecopar apuntó directamente al presidente Milei, con una cita a un supuesto “escritor muy conocido” que habría dicho la frase: “Soy periodista, si me matás, te suicidás”, sentenció, tras haber remarcado que había votado a este Gobierno que hoy cuestiona.

Horas antes, Baby le había dedicado unos minutos al aire al mencionado escándalo, donde reveló que había recibido llamados de gente que le advertía que al gobierno de Milei le “molestan” algunos periodistas y que habían pedido su desplazamiento. “Nos están queriendo censurar”, denunció Etchecopar en Radio Rivadavia.