El sector de discapacidad fulminó al Gobierno de Javier Milei por los recortes

Con el reciente dictamen en Diputados del proyecto de Discapacidad en Emergencia, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) salió a repudiar rotundamente la iniciativa y la calificó de "regresiva". Desde el sector decidieron responder a este comunicado: "Este posicionamiento revela, lamentablemente, un profundo desconocimiento de la situación que se atraviesa en el país".

El plenario de las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y de Presupuesto y Hacienda se reunieron el miércoles y aprobaron el dictamen. Dicho proyecto es impulsado por la oposición más crítica al oficialismo, y se espera que se sancione durante la primera mitad de mayo.

Luego de esto, la Andis lanzó un duro comunicado criticando dicha iniciativa. "Se trata de una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión", manifestaron desde el organismo.

Según se marcó, esto no plantea soluciones sostenibles, sino que multiplica promesas sin una sola mención a cómo se financiarían. Ampliar masivamente el alcance de pensiones o el valor de las prestaciones, sin indicar de dónde saldrán los recursos, calificó que es irresponsable. "Además, quienes hoy impulsan esta supuesta emergencia son los mismos que durante la gestión anterior generaron atrasos en los valores de las prestaciones, desfinanciaron al sistema y permitieron utilizar las pensiones por invalidez para hacer política, sin importar que de esa manera perjudicaban a quienes sí realmente lo necesitaban", dispara el comunicado.

La dura respuesta del Foro de Discapacidad

Frente a ello, el Foro Nacional de Discapacidad envió un comunicado al titular de la agencia, Diego Spagnuolo, para responderle: "Sostienen que dicha emergencia sería 'supuesta' y no real. Este posicionamiento revela, lamentablemente, un profundo desconocimiento de la situación que atraviesan las personas con discapacidad en nuestro país".

"Negar la existencia de una emergencia es ignorar que muchas personas con discapacidad, que no presentan una incapacidad laboral certificada pero tampoco acceden a un empleo, hoy ven peligrar el ingreso que reciben a través de una pensión no contributiva. Es minimizar el hecho de que niñas y niños con distintas discapacidades —muchas de ellas con alto grado de dependencia— enfrentan serias dificultades para acceder a rehabilitación, educación, apoyos, transporte, medicación y demás servicios esenciales", dispararon.

Según el Foro, al Gobierno parece no preocuparle que muchas personas con discapacidad corran el riesgo de perder esos avances. Tampoco que el acceso al transporte para concurrir a tratamientos esté comprometido por los bajos aranceles o por la falta de transporte público accesible. Ni que hogares o residencias para personas sin red familiar estén en riesgo de cierre por desfinanciamiento. Ni que la medicación imprescindible no llegue, con la frecuencia y continuidad necesarias, a quienes dependen de ella para vivir con dignidad.

Exigen que se sancione el proyecto de Ley de Discapacidad en Emergencia.

"Aseguran que el proyecto de ley se opone a la inclusión plena de las personas con discapacidad, sin aportar fundamentos técnicos ni jurídicos que sustenten dicha afirmación. De sus palabras se desprende una visión preocupante: pareciera que entienden por 'vida independiente' dejar a las personas a su suerte, sin las herramientas mínimas necesarias para ejercer sus derechos y sostener su autonomía", añaden.

Explicaron que las prestaciones actuales, aunque perfectibles, representan un pilar importante para garantizar inclusión. "Lo que sí va en contra de la inclusión es impedir el acceso a estas prestaciones, desfinanciar los servicios, cerrar centros, suspender apoyos o limitar la cobertura mediante criterios restrictivos", dispararon las autoridades del Foro.

Además, ante las acusaciones de que el proyecto no explica cómo se financiarán las medidas y, por lo tanto, es irresponsable, respondieron: "Pero cabe recordar que ustedes, como funcionarios públicos, son quienes deben encontrar los caminos para implementar políticas públicas que respondan a las leyes nacionales y tratados internacionales vigentes".

En medio de las auditorías que el Gobierno está efectuando en la ANDIS, debido a una serie de irregularidades en el otorgamiento de pensiones por discapacidad laboral no contributivas, reconocieron que se han flexibilizado los criterios para su entrega. No obstante, desde el Foro añadieron: "Pero olvidan que el cupo de 80.000 pensiones por incapacidad laboral establecido en 2003 no respondía a la realidad que se buscaba cubrir. En Argentina, muchas personas con discapacidad poseen capacidad laboral, pero enfrentan barreras estructurales que les impiden acceder al empleo formal. Estas personas requieren del apoyo económico de una pensión para subsistir".

"Ustedes, funcionarios públicos, que votaron a favor de un aumento de aranceles trimestral que apenas cubría la inflación mensual, no han convocado nuevas reuniones para tratar incrementos en lo que va del año. Si conocen el atraso histórico en los aranceles, ¿cómo pretenden que el sistema siga funcionando sin una política de aumentos que responda a los costos reales?", cuestiona el comunicado lanzado este viernes 2 de mayo.

Para cerrar, además, se resaltó: "Un país marcado por la pobreza tiene la obligación de atender a quienes la sufren, especialmente a las personas con discapacidad, para que puedan desarrollarse integralmente y no quedar atrapadas en un ciclo de exclusión. Si no se las asiste hoy de manera temprana, se las deberá atender mañana en situaciones más graves y costosas, salvo que el plan sea, deliberadamente, abandonarlas a su suerte. Señores funcionarios, las respuestas se necesitan hoy. Si hay mucho para unos pocos, también tiene que haber para aquellos que, sin esa ayuda, no tienen un presente digno, ni mucho menos, un futuro posible".