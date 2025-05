Dólares en el colchón: el pedido de Nación a Mendoza y la postura de Alfredo Cornejo

En el marco del plan del gobierno de Javier Milei para que los argentinos saquen los dólares “del colchón”, las autoridades nacionales se comunicaron este martes con los gobernadores para explicarles detalles de la medida y solicitarles que adhieran al nuevo régimen. El gobernador mendocino Alfredo Cornejo participó de esa reunión y reveló cuál será la postura que adoptará la provincia respecto a esta iniciativa.

A través de un Zoom, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y su vice del Interior, Lisandro Catalán, junto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, expusieron los alcances que tendrá el nuevo plan lanzado por el Ejecutivo y respondieron consultas de los mandatarios provinciales.

“La reunión de ayer fue para explicarle a los gobernadores y a sus equipos en qué consisten todas estas resoluciones y la ley que van a enviar al Congreso para que se puedan usar sin explicar los dólares que algunas personas tienen en el circuito comercial sin dar explicaciones de dónde salió, con límites de 50 millones de pesos”, manifestó Cornejo este miércoles, durante una conferencia de prensa.

Indicó que el Gobierno nacional le propone a las provincias firmar una adenda a un convenio vigente a través del cual las jurisdicciones y ARCA comparten información sobre los contribuyentes. El objetivo es que los organismos de control provinciales también adhieran a las medidas excepcionales que impulsa la Nación.

“Todas las provincias tenemos un convenio donde nosotros estamos obligados a dar la información de los contribuyentes a ARCA y ARCA está obligado a darnos información al Estado provincial sobre los contribuyentes, sobre las facturaciones y demás, a pedido nuestro. Lo que propone el Gobierno nacional es una adenda donde nosotros nos sumemos en las mismas condiciones, que ellos no piden explicaciones en ARCA, que no pidamos explicaciones en ATM”, detalló el gobernador mendocino.

A su vez, resaltó que “el beneficio social, económico, es que todo ese dinero empiece a circular, genere más comercio, genere más actividad económica, y ese es el objetivo, y me parece que debemos acompañar esa iniciativa”.

Cornejo respaldó la iniciativa impulsada por la gestión de Milei para que los argentinos blanqueen los dólares que no tienen declarados y la calificó como “conveniente”. “La economía argentina tiene que funcionar rápidamente más en blanco que en negro, entre otras cosas porque contribuye a la seguridad, toda la economía en negro permite un mercado negro de los neumáticos, de los teléfonos móviles, de los instrumentos de trabajo, todos los robos principales que tenemos en la provincia y eso porque hay una economía en negro, entonces todo lo que haga a blanquear el dinero que no está en el circuito bancario, financiero, no es bueno, así que lo vemos como positivo”, sostuvo el mandatario.

Agregó que “hay que tratar es que cada vez más gente pague impuestos y para que más gente pague impuestos tenemos que ir blanqueando la economía, ese 40, 50% de la economía que está en negro tiene que ir hacia ese lugar. Me parece que ese es el objetivo y nosotros queremos colaborar con eso”

Respecto de los críticas que recibió la medida sobre un posible beneficio para las operaciones del crimen organizado, el gobernador descartó que la medida favorezca actividades ilícitas.

“Son caminos distintos que los jueces federales, en el caso del narcotráfico, tienen herramientas para investigar. Si alguien compra una casa por encima de su ingreso, es monotributista y se compra una mansión, los jueces federales tienen elementos, no están privados para vehiculizar eso. Yo creo que al contrario, esta medida tiende a que las personas actúen blanqueando su dinero en negro sin obtener sanciones y esas personas no son, la mayoría, gente que está en el crimen”, expresó y sentenció: “Nada contribuye más al crimen organizado que tener mucha economía en negro”.