Atentado contra Cristina Fernández de Kirchner: el motivo por el que Gerardo Milman se encuentra en Comodoro Py

Gerardo Milman ya está en Comodoro Py para declarar espontáneamente en la causa por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. La presencia del diputado en los tribunales se da el mismo día en el que se reanuda el juicio, cuyos alegatos iniciarán el próximo 13 de agosto.

El legislador se encuentra en el despacho de la jueza María Eugenia Capuchetti a cargo de la derivación del expediente donde está sospechado de haber tenido conocimiento del intento de magnicidio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Esta previsto que Gerardo Milman realice una declaración espontánea sobre los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2022 donde Jorge Abello, asesor del por entonces legislador Marcos Cleri, le dijo a sus asistentes, Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, "cuando la maten voy a estar camino a la costa".

"Se han intentado involucrarme como autor intelectual de la tentativa de homicidio a la señora Cristina Elizabeth Fernández y se han llevado adelante un sinnúmero de pruebas a partir del falso testimonio de un señor llamado Jorge Abello que ha sido denunciado y está imputado", dijo Milman antes de ingresar al despacho de Capuchetti. Y agregó: "El fiscal ha pedido la indagatoria de él en otro juzgado y me pareció oportuno venir al juzgado pedir esta declaración espontánea para poder relatar los hechos, explicarle a la jueza por qué creo que se me intentó involucrar y si existe o existiera uno o varios autores intelectuales".

En su relato en los pasillos de Comodoro Py, el legislador expresó: "No es en mí donde lo tienen que buscar sino sólo poniendo la cronología de los hechos que sucedieron aquellos días uno puede ir a buscar si existió un autor intelectual. Si existió o no es responsabilidad de la búsqueda de la Justicia".

Y se preguntó: "¿Usted cree que el autor intelectual está vinculado a los allegados de Cristina Kirchner? Bueno yo tengo una concatenación de hechos que muestran por dónde debería investigar la Justicia, no en mi caso que ya está bastante claro se llevaron adelante muchas medidas de pruebas. Puede haber más, siempre se puede hacer alguna más y estoy dispuesto porque yo me autoimputé. Vine solo al juzgado a través de mis abogados a presentarme para que me investigaran y ahora otra vez me presento por voluntad propia. El juzgado no requirió mi presencia, la fiscalía no requirió mi presencia, la querella no requirió mi presencia de manera tal que lo hago por derecho propio".

