El Gobierno aclaró cómo funcionará su régimen de desregulación: "Tendremos controles eficientes"

Un día después de los anuncios oficiales del Gobierno para poder sacar los "dólares del colchón", la directora del Banco Central, Silvina Rivarola, y el titular de ARCA, Juan Pazo, hablaron sobre cómo funcionarán estas nuevas medidas. A su vez, respondieron a las acusaciones del kirchnerismo sobre que esto podría bajar los controles y abrirle la puerta a delitos: "Tendremos controles más eficientes".

El funcionario de la ex AFIP, en diálogo con Radio Mitre, aseguró que la implementación de estas medidas no solo simplifica procesos, sino que también promueve la libertad en el uso del dinero. La primera de ellas aborda la eliminación de algunos regímenes de información: "Le da libertad a todos los ciudadanos para usar sus dólares y sus ahorros legítimos sin restricciones”. Por ejemplo, las administradoras de tarjeta no estarán obligadas a informar a ARCA sobre compras efectuadas con débito, crédito o billeteras virtuales.

Otra medida contempla la eliminación de regímenes considerados "absurdos". Para ello, Pazo afirmó: “Las expensas elevadas, el consumo de electricidad, o las operaciones que realizaban los escribanos ya no se informarán a ARCA”. Un ejemplo de ello puede ser la compra-venta de autos, nuevos o usados.

Silvina Rivarola, directora del Banco Central, aseguró que se tendrán "controles más eficientes".

Además, el Banco Central no recibirá datos sobre transferencias, acreditaciones bancarias, saldos de fin de mes ni consumos por debajo de los 50 millones de pesos. No obstante, las transacciones de bienes registrables que superen este umbral, en base a lo que explicó, se impone un nuevo régimen simplificado de declaración de ganancias.

En su paso por el programa Tiempo Libre, de La Casa Streaming, explicó: "Tus dólares y tu decisión no es un eslogan, la idea es que lo que ganaste y ahorraste estos años, lo puedas usar libremente. Venimos de 50 años de sobre regulación, de oprimir a la gente, de que el organismo te trate como un delincuente, que todo el sistema presuma que cometiste un ilícito. Regulábamos como si todos fuésemos narcos, terroristas, corruptos".

Mencionó que se tiene "fuera del colchón" entre cuatro y diez bases monetarias, dependiendo de dónde se mire. "Todas las discusiones, cuando vos mirás los números, son absurdas. Esta medida busca devolverle la libertad a la gente y simplificarle la vida", señaló. Además, calificó de "regímenes soviéticos" a los desarrollados en el pasado.

Rivarola, titular del Banco Central de Argentina, desmintió que estas medidas puedan promover la ejecución de ciertos delitos. "Se va a seguir controlando, pero de una manera eficiente. El sistema que tuvimos hasta ahora no nos puso en una muy buena posición".

"Recientemente, el Argentina fue valuada por el GAFI, que es el organismo internacional que regula el sistema antilavado, y si bien no logramos caer en la lista gris o negra, pero quedamos en una posición... al bordecito", agregó la funcionaria.

En este sentido, Rivarola disparó. "Hemos visto un montón de grúas, etc etc, revolviendo terrenos en la Patagonia en búsqueda de efectivo y no se encontró un peso. Ahora, a Muñoz, exsecretario de Cristina Kirchner, le encontraron departamentos en Estados Unidos, terrenos en una isla del Caribe. Los bienes registrables son mucho más transables".