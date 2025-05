Tras el escándalo con los senadores misioneros por Ficha Limpia, Karina Milei viaja a la provincia por las elecciones

A 15 días de la escandalosa caída del proyecto de Ficha Limpia y el rol crucial de los senadores misioneros con su voto negativo, Karina Milei desembarca este viernes en la Provincia. Se trata de un viaje que estaba previsto originalmente hace dos semanas, es decir en la misma semana que se trataba el expediente en el Senado.

La titular de La Libertad Avanza arribará mañana a Puerto Iguazú, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, otra pieza clave del partido en el despliegue territorial.

El objetivo del viaje es apalancar la candidatura del extenista Diego Hartfield en el último tramo de la campaña en la provincia, que tiene elecciones el 8 de junio. "Gracias @madorni por recibirme hoy, Vamos a pintar también a Misiones de violeta", publicó este miércoles el dirigente, al visitar la Casa de Gobierno y verse con el vocero y legislador electo, Manuel Adorni.

En la provincia se renovarán 20 bancas de la Legislatura unicameral, sin representación libertaria. La aspiración de los violetas es ganar terreno en otra provincia donde no tienen estructura partidaria consolidada.

Los libertarios llegan a estos comicios con un armado puro, sin aliados regionales, por lo que buscarán derrotar al partido gobernante Frente Renovador de la Concordia Social que comanda Carlos Rovira.

Gracias @madorni por recibirme hoy, Vamos a pintar también a Misiones de violeta. pic.twitter.com/J7lHtB6mcc — Diego Hartfield (@Diego_Hartfield) May 21, 2025

El exgobernador fue fundamental para que se caiga Ficha Limpia. Ordenó a sus senadores a que voten negativamente el proyecto, pese a que le votó a favor todos los proyectos claves que puso en juego la Casa Rosada en la Cámara Alta.

"Mientras los grandes medios de Buenos Aires daban por sentado que la ley de Ficha Limpia iba a ser aprobada sin resistencia, desde el rincón norte y selvático del país, una jugada política orquestada con precisión quirúrgica por Carlos Rovira desbarató el espectáculo montado para consagrar al macrismo en el nuevo ciclo político. Y no fue una decisión menor: los senadores misioneros, con su voto en contra, cambiaron el tablero entero", reza el texto que dio a conocer el espacio de Rovira.

"Carlos Rovira no sólo impidió la consolidación de una mayoría que buscaba condicionar al presidente Milei: además, empujó una dinámica que favorece al gobierno nacional y, al mismo tiempo, abre la posibilidad de una verdadera renovación dentro del peronismo, comenzando por el distrito que más lo necesita: la provincia de Buenos Aires", señalaron.

De acuerdo con lo que planteaba el propio gobierno misionero antes de las elecciones porteñas, "Carlos Rovira entendió que lo que está en juego no es solo una ley, sino el futuro del mapa político nacional. Y movió para que Milei gane". "Pero también para que Cristina se vaya, dejando paso a un peronismo renovado, menos centrado en nombres propios y más enfocado en representar a la sociedad real. El votante no quiere más guerras santas entre bandos mediáticos. Cuando la agenda política le interesa al ciudadano, es el ciudadano quien manda. No los medios", agregaron.