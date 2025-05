El mensaje de Javier Milei a la provincia de Tucumán: "Estén preparados para que vuelvan a resonar los gritos de libertad"

En el marco de un encuentro entre referentes locales de La Libertad Avanza con el objetivo de presentar una reforma integral del Estado que debería aplicarse en la provincia y que denominaron “Puntos de partida para la libertad de los tucumanos”, Javier Milei envió una carta a los presentes.

El cónclave se llevó a cabo en un hotel en las inmediaciones del parque 9 de Julio, donde el vicejefe de Gabinete y presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, y Manuel Guisone, coordinador de mesas técnicas, expusieron diferentes perspectivas sobre los cambios que se deben asumir en Tucumán para lograr crecimiento económico, en salud, educación y otras áreas.

Carta enviada por Javier Milei a LLA Tucumán.

Con motivo de la ceremonia, el primer mandatario envió una carta que fue leída por los funcionarios que se encontraban en el evento. Me llenó de alegría conocer la realización de este evento en el que hoy participan, y me emocionó aún más saber que Lisandro Catalán y Manu Guisone decidieron llamarlo "Punto de Partida para la Libertad de los Tucumanos", inicia la carta enviada por el primer mandatario, y añadió: "Este título no podría ser más adecuado para una provincia como Tucumán, cuna de la libertad de nuestra Nación".

En la misiva, Javier Milei destaca la importancia de la provincia, "donde un grupo de valientes ciudadanos proclamó al mundo que las Provincias Unidas del Río de la Plata dejaban de ser una colonia para convertirse en una Nación libre", a la vez que "es también la cuna de nuestro máximo prócer, Juan Bautista Alberdi".

Gracias Presidente @JMilei por la carta que le dedicó al pueblo de Tucumán y por acompañar la presentación de la propuesta "Punto de Partida para la Libertad de los Tucumanos", que presentamos desde La Libertad Avanza Tucumán.



— Lisandro Catalán (@catalanlisandro) May 23, 2025

"Estén preparados para que en Tucumán vuelvan a resonar los gritos de libertad", concluyó el jefe de Estado en la carta enviada. La misma, fue reposteada en el perfil de X del vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, quien agradeció el gesto de Milei: "Este mensaje es un impulso para seguir avanzando en esta agenda de transformación que devuelve a las provincias el protagonismo y la libertad que forjaron nuestra Nación".