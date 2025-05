Macri habló con Milei, lo felicitó por las elecciones y se abre una tregua clave

El fundador del PRO, Mauricio Macri, se comunicó en las últimas horas con el presidente Javier Milei, a quien felicitó por los resultados electorales del último domingo en Capital Federal, donde La Libertad Avanza salió ganador y duplicó en votos al partido amarillo, en su principal bastión.

Fuentes de ambos sectores confirmaron a MDZ este contacto. Se trató de una serie de mensajes que le envió el exmandatario al líder libertario, quien le agradeció el gesto por el saludo. Por el momento no hay novedades sobre alguna reunión que recomponga por completo la relación. El propio Milei lamentaba que no haya existido un saludo por parte de Macri: "Saluda el que pierde, no el que gana. Es una cuestión de formas, tanto me vienen hablando de las formas, bueno".

Se trata de un acercamiento que sorprende ya que se dio cuatro días después de los comicios porteños. No había señales claras de una tregua entre ellos. Sin embargo, asoma la "Tabula rasa" que propuso el vocero Manuel Adorni, tras ganar en las elecciones.

“Tabula rasa, todo aquel que acompañe nuestra agenda es bienvenido, venga de donde venga”, dijo el portavoz y legislador electo, en una clara referencia a que exista una alianza entre LLA y el PRO en la Provincia de Buenos Aires, dejando atrás una campaña hostil entre ambos.

En medio de la jornada electoral, Milei llamó "llorón" a Macri por los videos fakes que se le atribuyen a los libertarios. Al ser consultado sobre el comentario del jefe de Estado, Macri respondió: “Javier, yo dejo de llorar por las maldades y perversiones de tu entorno, si vos dejás de llorar por las cosas que dicen los periodistas y los economistas. Hacemos un acuerdo”.

Pese a ese supuesto guiño de dejar atrás los cuestionamientos, Milei hizo caso omiso durante la semana y aseguró que la posible convergencia en territorio bonaerense no depende del diálogo con Macri: ": "Macri no me llamó. Pero no es eso lo importante. Ese acuerdo está avanzando independientemente de Macri, ¿o ignoran las fotos donde está mi hermana, Sebastián Pareja, Lule Menem, Cristian Ritondo, el Colo Santilli y José Luis Espert?. Quizás Macri deba entender que su momento pasó".

Respecto a la probabilidad de un acuerdo en la provincia de Buenos Aires, afirmó: “No podemos poner en riesgo ganar la provincia de Buenos Aires. Los colores violetas son los que le ganan al kirchnerismo. Vienen ganando en las cinco elecciones, cinco a cero. Pero dicho sea de paso, nosotros recibimos a todos los que estén dispuestos a abrazar las ideas de la libertad porque hoy nosotros le ganamos al kirchnerismo, pero le ganamos por muy poquito".

Por su parte, el diputado y principal referente del PRO en el Congreso, Cristian Ritondo, descartó la posibilidad de un éxodo de figuras del partido a La Libertad Avanza y pidió formar "un frente común para desterrar el populismo".

En ese marco, remarcó que "no tiene que haber paso de dirigentes" y se inclinó por la posibilidad de "un frente o una alianza". "Ir juntos a una elección aquellos que pensamos en el cambio profundo y que debe llegar a la provincia de Buenos Aires", completó.